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Все про:Госпогранслужба (168) Молдова (176) Одесская область (75) Приднестровье (21) спирт (62)

 На границе в Одесской области обнаружили трубопровод для прокачки спирта из Приднестровья. ВИДЕО

Украинские пограничники обнаружили трубопровод для прокачки спирта на границе с Молдовой в Раздельнянском районе Одесской области.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины сообщает БизнесЦензор.

"Пятьсот метров полиэтиленовой трубы были проложены от линии государственной границы под водой и землей по направлению Первомайск (РМ) - Кучурган (Украина) в сторону частной дома на территории Украины", - говорится в сообщении.

Трубопровод использовали для незаконного перемещения спирта из так называемого Приднестровья в Украину.

"Трубопровод демонтирован. По данному факту сообщены компетентные правоохранительные органы. Мероприятия по установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются", - сообщает Госпогранслужба.

Источник: https://biz.censor.net.ua/v3186204
 
 
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Идиоты!
Нужно качать э\тот спирт для изготовления антисептиков!
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Вот кто реально помогает в борьбе с пандемией.
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