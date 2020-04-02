 На границе в Одесской области обнаружили трубопровод для прокачки спирта из Приднестровья. ВИДЕО

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины сообщает БизнесЦензор.
"Пятьсот метров полиэтиленовой трубы были проложены от линии государственной границы под водой и землей по направлению Первомайск (РМ) - Кучурган (Украина) в сторону частной дома на территории Украины", - говорится в сообщении.
Трубопровод использовали для незаконного перемещения спирта из так называемого Приднестровья в Украину.
"Трубопровод демонтирован. По данному факту сообщены компетентные правоохранительные органы. Мероприятия по установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются", - сообщает Госпогранслужба.
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