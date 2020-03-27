 Закарпатские таможенники с элитными домами и машинами продолжили работать в новой Таможне. ВИДЕО

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Журналисты установили, что 24-летняя дочь Владимира Лазорика, который работал на Закарпатской таможне ГФС, а теперь – на таможенном пункте "Тиса" в Государственной таможенной службе, является владелицей недвижимого имущества и автомобилей, происхождение которых трудно объяснить. Елизавета Лазорик – владелица двух квартир, свыше 100 квадратных метров торговых площадей и двух недешевых автомобилей.

Первая машина – Audi А6 2015 выпуска – у Елизаветы появилась в 2016 году, когда ей было 20. Это авто она дает в пользование отцу, о чем отец отмечал в своей декларации. В 21 год Елизавета стала владелицей еще одного автомобиля – Audi А3. Еще через год, в 2017 году, у дочери таможенника появилась квартира на Славянской набережной в одном из самых дорогих клубных домов Ужгорода.

В 2018 года Елизавета стала владелицей более 100 кв. м торговых площадей по улице Подгорной в Ужгороде. А в 24 у Елизаветы появилась еще одна ужгородская квартира – в доме на улице Бориса Тлехаса.

В то же время, в своем резюме Елизавета Лазорик отметила, что работала на должности организатора конференций с апреля 2017 года. А еще полгода назад соглашалась сменить работу ивент-менеджера на другую, где платят ориентировочно 12 тысяч гривен.

Елизавета отказалась объяснять происхождение своего имущества. А таможенник Владимир Лазорик отметил: "Она живет отдельно от меня. Давным-давно. И я не должен вам ничего рассказывать и объяснять".

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Кроме того, журналисты обнаружили, что Игорь Стричик, который работал на Закарпатской таможне ГФС, а теперь – на таможенном пункте "Ужгород" в Государственной таможенной службе, пользуется автомобилем Tesla-3. При этом, согласно декларации, в собственности таможенника из транспортных средств указан только мопед. Tesla принадлежит его жене Елене Стричик и таможенник не указал это авто в декларации.

В свою очередь заместитель главы таможни ГФС Закарпатья Андрей Каращенко связан с бизнесом в Словакии, его родственники – владельцы ряда элитного имущества. Каращенко имеет право представлять интересы словацкой фирмы Sapient Consulting s.r.o., которая занимается торговлей, брокерской деятельностью и другими видами деятельности.

По данным источников издания, мать Каращенко Надежда Никитюк начиная с 1998 года официально заработала чуть более 123 тысяч гривен. Но при этом женщина предоставляла в пользование Андрею Каращенко Lexus RX350, подарила почти 2 млн гривен, а также купила квартиру и гараж в Киеве.

Ольга Каращенко, которую в декларациях за 2017 и 2018 годы Андрей Каращенко указывает как жену, в соцсетях публикует фото с брендовыми украшениями, стоимость каждого из которых может превышать несколько тысяч евро. К примеру, серьги Van Cleef или браслет Cartier.

Во время реформы таможни Андрей Каращенко не был переведен в новую Государственную таможенную службу, которую возглавляет Максим Нефьодов, но остался на руководящей должности в структуре Государственной фискальной службы, которая до сих пор не ликвидирована.