 Власти Киева усиливают карантин, закрывают рестораны и ограничивают передвижение. ВИДЕО

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кличко сообщает БизнесЦензор.

По словам Кличко, с 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.

Также в Киеве временно приостанавливается работа торговых центров, заведений общественного питания, спортивных комплексов и залов, заведений бытового обслуживания населения: SPA-салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату салоны и другие. Кроме того, закрываются дискотеки, ночные клубы и компьютерные клубы.

Кличко отменил, что рестораны и кафе смогут принимать онлайн-заказы на доставку еды

Кличко заявил, что продолжат работать продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, автозаправочные станции, банки и банкоматы.

"Мы понимаем, что это неудобства для жителей города и потери для бизнеса. Но они - вынужденные и временные. Прибыль и деньги - важны. И здоровье и жизни людей - самое важное! И мы должны заботиться прежде всего об этом", - сказал Кличко.

Городская власть будет работать в штатном режиме для обеспечения жизнедеятельности и безопасности жителей столицы.

"Руководители предприятий, учреждений и организаций столицы, независимо от форм собственности и подчинения, должны максимально перевести работу на удаленный доступ", - сказал Кличко.

"Что касается общественного транспорта - пользование им мы пока не ограничиваем. Но надеемся на сознательность киевлян, - что они не будут передвигаться по городу без крайней необходимости. На работу (кто будет работать), в магазины за продуктами или в аптеку", - сказал Кличко.

Он также сообщил, что весь общественный транспорт обрабатывается дезинфицирующими средствами несколько раз в день. "В метро мы просим пассажиров ездить в масках! Это - ваша безопасность и безопасность окружающих людей", - добавил Кличко.