 Семья главы СБУ Николаевской области владеет элитной недвижимостью и автопарком. ВИДЕО

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Герсак всю жизнь работает в правоохранительных органах. С сентября прошлого года Герсак возглавляет СБУ Николаевщины.

Семья Герсака продолжает жить в Киеве, в новостройке бизнес-класса ЖК "Французский квартал-2". Тут жена Юлия Герсак летом 2018 приобрела сразу две квартиры и два паркоместа. В общем это - около $400 тысяч.

Кроме этого, Юлия Герсак владеет земельным участком в полгектара под Киевом, в селе Мархаливка. Здесь уже началось строительство дома. Рыночная стоимость сотки земли здесь - $5 тысяч. То есть, за землю Юлия Герсак должна была выложить около $200 тысяч.

У Юлии Герсак есть собственный салон красоты, она также ранее была совладелицей нескольких фирм. Однако за последние 10 лет масштабных дивидендов от бизнеса Юлия Герсак не получала.

На жену Герсака зарегистрирована "Тойота Кэмри", цена которой стартует от $27 тыс. при этом Юлия Герсак передвигается на БМВ Х6 (от $60 тыс) Машина оформлена на ее мать. По словам бывших соседей в райцентре, где раньше жила семья, теща СБУшника никогда не работала, а тесть умер.

Отец Герсака умер, а мать Раиса Герсак работала главным бухгалтером в райадминистрации. Сейчас у нее доли в двух фирмах, однако никаких дивидендов она от них не получала.

При этом Раиса Герсак имеет две квартиры в Винницкой новостройке и около гектара земли под Гайсином для застройки. Также на нее оформлены "Лексус" ($80 тысяч) и "Тойота Тундра". Последняя имеет тюнинг - салон, решетка бампера и даже индивидуальные номера машины промаркированы буквами GVA, что соответствует инициалам Герсак Виталий Анатольевич.