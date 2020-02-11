 "Нафтогаз" оценивает свои потери от захвата Крыма в $8 миллиардов, – Коболев. ВИДЕО

Об этом Коболев заявил в эфире телеканала "Украина 24", сообщает БизнесЦензор.

"Приблизительная наша окончательная сумма оценки наших потерь близка к 8 миллиардам долларов", - сказал Коболев.

По словам Коболева, "Нафтогаз" уже давно начал дело против РФ за крымские активы. "Это дело, которое было начато относительно давно. Этим делом мы прошли первую инстанцию", - сказал Коболев.

"На первом этапе нам удалось доказать их вину в этом. А сейчас второй этап", - добавил он.

"После этой победы, нам осталось пройти вторую стадию, когда мы подаем расчет о том, какова стоимость этих актов. Вот в течение февраля окончательные расчеты будут переданы в трибунал. Мы будем ждать окончательного решения трибунала, сколько же денег Российская Федерация нам должна", - сказал Коболев.