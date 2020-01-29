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 "Киевпастранс" отдал тендеры на 320 миллионов фирмам окружения своего начальника. ВИДЕО

Фирма "КП Спецавтоматика", связанная с родственником начальника Дирекции по строительству "Киевпастранса" Юрия Курбаля, в 2018-2019 годах выиграла тендеров на более 323 миллионов гривен.

Об этом со ссылкой на Наші гроші з Денисом Бігусом сообщает БизнесЦензор.

На предприятии до 2017 года работал дядя Юрия Курбаль Виктор Рафальский. К 2019 году "КП Спецавтоматика" специализировалась на электромонтажных работах, но впоследствии резко изменила профиль и 9 января получила лицензию на строительство железнодорожных и трамвайных путей. А уже 14 января победила в тендере на капитальный ремонт станции скоростного трамвая "Гната Юры".

Компания покупала трамвайные рельсы, шпалы и комплекты скреплений не напрямую у производителя, а через фирму-посредника "Авира Маркетс". Этот процесс существенно повлиял на стоимость.

Например, шпалы с комплектом скреплений к рельсам Р-65 посредник покупал у производителя по 1587 грн. за штуку, а продавал "Спецавтоматици" за 4500 грн за штуку - почти в три раза дороже.

Начальник Дирекции по строительству "Киевпастранса" Юрий Курбаль заявлял, что не общается с Виктором Рафальским. При этом мать начальника дирекции Елена Курбаль и жена Виктора Рафальский Татьяна в 2019-м купили по квартире в одном жилом комплексе - "На Прорезной" под Киевом.

Кроме этого, Елена Курбаль выдавала Виктору Рафальскому доверенность на представительство ее интересов при строительстве на ее земельном участке в городе Буча.

Ранее журналисты зафиксировали, что в 2017-2018 тендеры на проектирование "Киевпасстранса" регулярно выигрывало "Архитектурно-реставрационное предприятие "София", владельцем которого был дядя Юрия Курбаля Виктор Рафальский.

Главное управление Нацполиции в Киеве открыло уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением. Досудебное расследование продолжается до сих пор.

Источник: https://biz.censor.net.ua/v3172473
 
 
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