 Окружение Авакова с нарушениями получило разрешение на добычу золота. ВИДЕО

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Осенью 2019 года компании "Лира Майн Минералз" и "Таурус Инфинити" получили от Госгеонедр спецразрешения на добычу ценных руд - в Клинцовском золотом месторождении и на участке танталовых руд месторождения Мостовое. При этом, обе компании нарушили процедуру подачи документов в Государственную службу геологии и недр.

"Таурус Инфинити", и "Лира Майн Минералз" 1 и 3 июля 2019 года подали в Госгеонедра заявления на получение спецразрешений без полного пакета документов, который предусматривал порядок их предоставления (до вступления в силу изменений 06.07.2019). В частности, на момент подачи и регистрации заявлений у компании не было отчетов и выводов по оценке воздействия на окружающую среду, отчетов об общественном обсуждении, которые должны подаваться вместе с заявлениями.

"Таурус Инфинити" и "Лира Майн Минералз" в конце концов провели общественные обсуждения, однако уже после подачи заявлений в Госгеонедра. И, кроме того, к ним привлекли не всех желающих жителей населенных пунктов, у которых планируют добычи.

Госгеонедра сообщили, что действительно зарегистрировали заявления до вступления в силу изменений в Порядок от 06.07.2019, который позволял привлекать пакет документов уже после регистрации.

Однако, отметили в ведомстве, рассмотрение заявлений от компаний завершился 10.07.2019, когда вступил в силу упрощенный порядок, который позволил добавить пакет документов позже.

Компании "Таурус Инфинити" и "Лира Майн Минералз" через соучредителей Александра Настенко и Виталия Якименко связаны с окружением Авакова, в частности, с Игорем Котвицким.

Сын соучредителя "Лира Майн Минералз" и "Таурус Инфинити" Виталия Якименко Павел - народный депутат от "Слуги народа", и входит в Комитет по вопросам экологической политики и природопользования.

Сам нардеп Якименко о семейных успехах в бизнесе особенно общаться не захотел, сказав журналистам: "Спросите у отца".

Прессс-секретарь Авакова отрицает связь министра с Настенко и Якименко.