 New York Times опубликовало видео попадания ракеты в самолет МАУ

"Видео, проверенное The New York Times, похоже, показывает, что иранская ракета попала в самолет возле аэропорта Тегерана, района, где в среду разбился украинский самолет, в результате чего погибли все 176 человек на борту", - сообщает издание.

По данным The New York Times, согласно видео, небольшой взрыв произошел, когда нечто, похожее на ракету, ударило по самолету над городом Паранд, расположенным недалеко от аэропорта, но самолет не взорвался. Самолет продолжал летать в течение нескольких минут и повернул обратно к аэропорту.

После попадания самолет прекратил передачу своего сигнала, вылетел в сторону аэропорта, а затем быстро взорвался и разбился, показали другие видео, подтвержденные The Times.

Премьер Канады Джастин Трюдо вчера заявил, что Канада располагает доказательствами того, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ 8 января в Тегеране сбила иранская ракета.

