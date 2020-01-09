 Зеленский объявил траур в связи с авиакатастрофой в Тегеране. ВИДЕО

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента сообщает БизнесЦензор.

Глава государства подписал соответствующий указ.

"С целью почтить память погибших Президент постановил приспустить государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций", - говорится в сообщении.

Документом также отменяются развлекательно-концертные мероприятия, вносятся соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Пресс-служба президента напоминает, что на борту самолета рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", упавшего возле аэропорта Тегерана, находилось 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, 3 – Германии, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 3 – Великобритании.

Как сообщалось, ранее президент Ирана Хасан Рухани поручил расследовать причину крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

В свою очередь министр дорожного движения и городского развития Ирана Мохаммад Эслами уточнил, что расследованием инцидента займется Организация гражданской авиации Исламской Республики Иран.

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Напомним, 8 января 2020 года самолет авиакомпании МАУ при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев потерпело крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному времени. Как сообщило иранское информагентство IRNA со ссылкой на представителя аэропорта, все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли в результате крушения. По данным иранских авиационных властей, 147 пассажиров самолета были иранцами, тогда как по данным украинского МИДа, 9 членов экипажа были гражданами Украины, среди пассажиров также были двое украинцев и граждене Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

По словам главы Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, которые цитируют местные СМИ, авиационные власти страны отказываются передавать "черные ящики" потерпевшего крушение самолета американской компании-производителю Boeing.

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией МАУ напрямую с завода концерна.

По данным сайта отслеживания рейсов FlightRadar, рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, который должен был вылететь в 5:15, был задержан на час и вылетел в 6:12 по местному времени. Лайнер должен был приземлиться в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) в 8:00 по киевскому времени.

После этого Украину запретила полеты в воздушном пространстве Ирана украинским авиакомпаниям с 00:00 9 января.