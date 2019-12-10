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 Турецкий тяжелый беспилотник с украинскими двигателями совершил первый полет. ВИДЕО

Турецкий тяжелый беспилотник Akinci, который оснащен украинскими двигателями, совершил первый полет.

Об этом со ссылкой на Украинский милитарный портал сообщает БизнесЦензор.

Akinci провел в воздухе 16 минут и успешно выполнил посадку.

Монтаж украинских силовых установок АИ-450 на первом образце беспилотного летательного аппарата Akıncı был завершен в конце августа, тогда же в Турции провели первые их пуска.

Работы по разработке беспилотника с участием украинского предприятия "Ивченко-Прогресс" проходят в рамках созданного совместного украинского-турецкого предприятия между ГП "Укрспецэкспорт" и Baykar Defence.

В сентябре 2019 года в Турцию уже была отправлена вторая партия двигателей в количестве двух единиц для этих БПЛА.

Демонстрация первого прототипа Akinci состоялась в 2018 году. БПЛА сможет осуществлять полет на высоте 12200 метров и нести до 900 кг вооружения на внешних подвеска и до 450 км во внутренних отсеках фюзеляжа.

Размах крыльев Akinci составляет 20 метров, максимальный взлетный вес - 4500 кг. Ожидаемое время полета - до 24 часов. Среди номенклатуры вооружения Akinci - управляемые ракеты и бомбы, системы радиоэлектроники разведки и борьбы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/v3164447
 
 
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