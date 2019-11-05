 Скандальный прокурор Кулик построил незаконный этаж на крыше дома в центре Киева, – СМИ

Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом", передает БизнесЦензор со ссылкой на bihus.info.

По данным авторов расследования, Кулик и мать его детей Ирина Нимец владеют двумя расположенным рядом квартирами в ЖК "Diplomat Hall" по ул. Жилянская, 59 в центре Киева. Общая площадь этих квартир – более 400 кв. м.

Нимец – мать троих детей Кулика, на нее оформлена элитная недвижимость, она пользуется дорогими автомобилями. Но в 2017 году, чтобы избежать расследования, Кулик с помощью Печерского райсуда Киева доказал, что Нимец не является его сожительницей. После этого у них родился еще один общий ребенок.

Кроме квартиры Нимец владеет в ЖК "Diplomat Hall" недвижимостью площадью 89 кв. м на крыше дома. Доступ к этой площади есть только у Кулика и Нимец, подтвердили и в управляющей компании, обслуживающей дом.

В 2015 году начались работы по возведению нового – 14 этажа в ЖК над квартирами Нимец и Кулика. В это время Кулик был военным прокурором сил АТО. Тогда Константин Кулик стал первым в Украине должностным лицом, которого обвинили в незаконном обогащении.

Весной 2019 года строительство нового этажа на Жилянской, 59 активизировалось.

Журналисты получили полный перечень разрешений на перепланировку и перестройку помещений в "Дипломат Холле" с 2011 года – там отсутствует разрешение на строительство нового здания на 14 этаже или на строительство нового этажа.

В киевском департаменте Госархстройинспекции сообщили, что сведения о предоставлении разрешения на строительство новых помещений или этажа по адресу Константина Кулика и Ирины Нимец отсутствуют.

Таким образом жилая площадь Кулика-Нимец в "Дипломат Холле", которая раньше составляла более 400 квадратных метров, была увеличена минимум вдвое.

Напомним, в феврале 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного Кодекса, предусматривающую наказание для чиновников за незаконное обогащение. Поэтому НАБУ вынуждено было закрыть 65 дел о незаконном обогащении, в том числе по Константину Кулику.

В конце марта, за два дня до первого тура президентских выборов, Кулик открыл уголовные дела по обвинению в коррупции против людей из окружения Порошенко.

Кулик не явился на переаттестацию в Генеральную прокуратуру, но документов о его увольнении пока также нет.