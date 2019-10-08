 Насиров арендовал элитный дом у профсоюза таможни за 7 тысяч в месяц. ВИДЕО

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Это 15 га земли в Конча-Заспе, которые в 2000 году Киевский горсовет бесплатно передал Государственной таможенной службе. По оценочной стоимости участок сейчас стоит почти 300 млр грн. Тут таможенники должны были построить базу отдыха и реабилитационный центр "Конча-Заспа", – сообщил глава Таможенной службы.

"Вместо этого, как мы узнали месяц назад в ходе инвентаризации имущества, там построили 28 домов – девять деревянных и 19 кирпичных, подстанцию и скважину. А потом профсоюз таможни эти дома отдал в аренду – кому бы вы думали?!? Правильно! Руководству таможни", – добавил Нефьодов.

По словам главы Гостаможслужбы, Насиров в 2016 году арендовал за 6,77 тыс. грн двухэтажный дом площадью 177 кв. м с мебелью, сантехникой, постельным бельем и посудой.

"Сейчас работаем, чтобы вернуть элитную недвижимость профсоюзу и продать на аукционе. И такого у нас еще много – куча активов ГФС имеет странный юридический статус", – добавил Нефьодов.

Как выяснили журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом", Насиров за 6,77 тыс. грн в месяц на территории "базы отдыха" арендует двухэтажный деревянный коттедж на 177 квадратных метров с мебелью, сантехникой, постелью и посудой.

Лучшие из коттеджей по соседству также оказались занятыми прежними руководителями таможни.

Так, двухэтажный дом из темного дерева, со стеклянной террасой и отдельным паркингом за 4 380 грн в месяц арендует бывший главный инспектор Киевской региональной таможни Олег Суршко. Договор аренды подписан к 2033 году.

Похожий двухэтажный коттедж из темного дерева с паркингом по документам также до 2033 года за те же 4 360 гон в месяц находится в аренде у бывшего начальника Киевской региональной таможни Геннадия Романенко, который в 2015 году еще и успел побыть советником председателя ГФС Романа Насирова.

Двухэтажный дом с камином и беседкой за 4 360 грн в месяц находится в аренде у главы профсоюза таможенников Игоря Тимофеева до 2026 года.

Также по соседству в 2011 году оформил аренду дома в прошлом скандально известный глава таможни и не менее одиозный вице-спикер Верховной Рады Игорь Калетник.

Напомним, Кабинет министров уволил отстраненного главу Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова с занимаемой должности распоряжением №35-р от 31 января 2018 года.

Романа Насирова отстранили от должности руководителя ГФС еще в начале марта 2017 года, сразу после того, как детективы НАБУ задержали его и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 100 млн грн.

Напомним, в начале ноября 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) утвердила и вручила главе ГФС Роману Насирову и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению в совершении преступления.

7 марта суд арестовал главу ГФС Романа Насирова и установил залог 100 млн грн, который была внесен женой и тестем Насирова 16 марта, после чего задержанный вышел на свободу.

Детективы НАБУ задержали Насирова вечером 2 марта 2017 года. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. В частности, Насирова подозревают в нанесении убытков государству в размере 2 млрд грн в рамках так называемых "газовых схем" беглого нардепа Александра Онищенко.

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