 У судей по делу "Приватбанка" нашли записанные на родственников особняки и квартиры. ВИДЕО

Об этом сообщает программа расследований "Наші гроші з Денисом Бігусом", передает БизнесЦензор.

В апреле ОАСК по иску Игоря Коломойского отменил решение суда, с которого в 2016 году началась национализация "Приватбанка". Это решение коллегии судей ОАСК с участием Игоря Качура, Владимира Калеберды и Виталия Амельохина суд засекретил.

Как выяснили журналисты, председательствующий в деле "Приватбанка" судья Качур каждое утро выезжает на работу из загородного дома в селе Иванковичи, пользование которым он не указал в своей декларации.

На территории имения расположены искусственные пруды, гостевой дом, будка охраны и собственная часовня. Средняя стоимость такого дома оценивается в $1 млн.

Официально земельный участок, на котором расположен дом, принадлежит отцу судьи Анатолию Качуру. При этом сами родители судьи живут в другом, более скромном загородном доме.

По словам отца, построил имение именно он, на доході от лоббирования законопроектов во времена работы в Верховной Раде и Кабинете министров в 90-е годы. Официально в секретариате Верховной Рады, где Качур работал, в 2000-2005 годах он получал 300 грн на месяц.

Кроме того, у семьи Качуров нашли восемь квартир в Печерском районе столицы. Четыре из них приобретены до начала работы Качура в Окружном административном суде Киева, еще четыре – уже во время судейства. Среди них – три квартиры в жилом комплексе "Бульвар Фонтанов", цены на которые стартуют от 3-5 млн грн.

При этом помощница судьи Качура – Александра Панченко – ездит домой к самому судье и ведет жизнь светской львицы. Кроме того, после начала работы в Окружном административном суде Киева ее семья купила две квартиры в Киеве.

Другой судья по делу "Приватбанка" – Владимир Келеберда, не указал в декларации загородный дом в поселке Летки на берегу Десны. Дом находится в собственности экс-жены судьи Елены Келеберды.

Несмотря на развод, пара, по словам консьержей, продолжает совместно жить в киевской квартире. Также журналисты зафиксировали, как Келеберда в домашней одежде ходит возле дома своей бывшей жены. По словам судьи, приезжает он туда к своим детям.

В 2013-2015-х годах участки в Литках в 30 км от столицы получили экс-супруга судьи и его мать Мария Келеберда. Несмотря на развод, в июле 2019 года, рядом с участками экс-жены судьи получил участок и брат судьи Сергей Келеберда.

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