 Журналисты показали недостроенный дворец Ахметова под Киевом. ВИДЕО

Земля, на которой строится Ахметов, принадлежит его же компании "Мета-Капитал", передает БизнесЦензор со ссылкой на bihus.info.

При этом по документам здание проходит как реабилитационно-оздоровительный комплекс.

Общая площадь имения Рината Ахметова под Киевом – 12 000 квадратных метров. Здания комплекса расположились на территории 20 га с лесом, искусственными озерами с мостиком, ландшафтным дизайном, гаражами, беседками и несколькими домами.

Строительство еще не завершено. На территории работает техника, стоят вагончики и строительные материалы, ходят люди, похоже работники.

Напомним, строительство особняка Ахметова на площади 20 гектаров возле села Плюты продолжается с 2013 года. В 2017 году когда журналисты "Слидство.Инфо" попытались снять с дрона поместье олигарха, охрана открыла по ним огонь.

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