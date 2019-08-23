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 Журналисты показали недостроенный дворец Ахметова под Киевом. ВИДЕО

Возле села Плюты Обуховского района продолжается строительство дворца самого богатого украинца Рината Ахметова.

Земля, на которой строится Ахметов, принадлежит его же компании "Мета-Капитал", передает БизнесЦензор со ссылкой на bihus.info.

При этом по документам здание проходит как реабилитационно-оздоровительный комплекс.

Общая площадь имения Рината Ахметова под Киевом – 12 000 квадратных метров. Здания комплекса расположились на территории 20 га с лесом, искусственными озерами с мостиком, ландшафтным дизайном, гаражами, беседками и несколькими домами.

Строительство еще не завершено. На территории работает техника, стоят вагончики и строительные материалы, ходят люди, похоже работники.

Напомним, строительство особняка Ахметова на площади 20 гектаров возле села Плюты продолжается с 2013 года. В 2017 году когда журналисты "Слидство.Инфо" попытались снять с дрона поместье олигарха, охрана открыла по ним огонь.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/v3144433
 
 
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