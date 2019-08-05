 Барышевский суд вынес решение в пользу фирмы Коломойского по делу о выводе средств "Укрнафты". ВИДЕО

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый), передает БизнесЦензор.

Как установили журналисты, "Котлас" обратилась в Барышевский суд после публикации местного жителя Александра Колоса, записанного владельцем ООО "Нибиру Х", которая уже была замечена в подобной судебной схеме по делу об отстранении замглавы НБУ Екатерины Рожковой.

По мнению представителей "Котласа", публикация Колоса нанесла вред репутации компании, что и послужило основанием для обращения в суд.

Однако в иске кроме требования опровержения недостоверной информации фирма попросила истребовать из Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ копии заключений экспертизы в серии уголовных производств по сделкам с "Укрнафтой".

И в декабре 2018 года судья Барышевского райсуда Елена Литвиненко, которая скандально известна по делу о запрете полетов авиакомпании "SkyUр", предоставила компании доступ к материалам экспертиз. В них речь шла об оценке ущерба, нанесенного "Укрнафты" в результате контрактов, заключенных с рядом компаний - в том числе, с "Котлас".

Схему выведения средств "Укрнафты" сейчас расследует НАБУ. Детектив Бюро обратился к судье Литвиненко, уведомив о запрете разглашать факты экспертиз по этому делу. После этого судья исправила свое решение, представители истца и ответчика прекратили являться на заседания и дело закрыли.

Однако, судя по всему, с результатами экспертизы представители "Котласа" успели ознакомиться, так как в марте они опять подали иск в Барышевский суд на основании той же публикации в интернете. Но в этот раз компания потребовала в суде уже назначить новую экспертизу в деле "Укрнафты". И судья Костянтин Коваленко это требование удовлетворил, поручив провести экспертизу Государственному научно-исследовательскому экспертно-криминалистическому центру МВД.

При этом в НАБУ подтвердили, что "Котлас" успел ознакомиться с конфиденциальными материалами дела.

"Национальное бюро обеспокоено тем, что вопросы, которые значатся в постановлении Барышевского районного суда, полностью идентичны тем вопросам, которые задавали детективы национального бюро при проведении экспертизы, которая есть в материалах уголовного производства. И также обеспокоены фактом, что в постановлении Барышевского районного суда есть ссылка на те документы, которые, во-первых, содержащиеся в материалах уголовного производства, а, во-вторых, эти материалы направлялись исключительно в государственные научно-исследовательские учреждени", – пояснила руководитель управления внешних коммуникаций НАБУ Светлана Олифира.

Подробнее о схеме выведения средств "Укрнафты" читайте в материале БизнесЦензор: ТОП 5 найгучніших схем Ігоря Коломойського

Как сообщалось, ранее журналисты также обнаружили связь с олигархом Игорем Коломойским в истории с иском к SkyUp Airlines в Барышевский районный суд.

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