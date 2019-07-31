 Среди спонсоров предвыборной компании Ляшко нашли топ-менеджеров Ахметова. ВИДЕО

Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом", передает БизнесЦензор со ссылкой на Bihus.Info.

Так, самый крупный взнос на сумму 1,65 млн грн в марте этого года партии Олега Ляшко перечислил Юрий Зинченко. Ранее он работал генеральным директором "Харцызского трубного завода", "Мариупольского металлургического комбината имени Ильича" и в корпорации "Метинвест", бенефициаром которых является олигарх Ринат Ахметов.

В феврале 2018 года Зинченко покинул работу в частных компаниях и возглавил исполнительный комитет "Радикальной партии". Во время пребывания на этом посту его называли ахматовская куратором избирательных кампаний Олега Ляшко. С должности председателя исполкома Зинченко уволился через две недели после поражения Ляшко в первом туре президентских выборов.

Вторым крупнейшим донором "Радикальной партии" стал Антон Гливинский, который также более 12 лет работал в компаниях "СКМ" и "Эста Холдинг" Рината Ахметова. От его имени на счет партии поступило еще 1,65 млн грн.

Такую же сумму в марте этого года "РПЛ" перечислила ясновидящая из города Вишневого Наталья Эристави. Однако большая часть этих средств была ей возвращена, вероятно, из-за наличия налогового долга. Большие пожертвования на счет "радикалов" Наталья Эристави делает уже не впервые – в прошлом году она пожертвовала партии почти 1,3 млн грн.

Еще 1,6 млн грн "Радикальная партия" получила от Александра Голтвенко. В 2015-2018 годах он занимал должность первого заместителя городского головы Мариуполя, а до этого работал на руководящих должностях в "Метинвесте" и "Меткомбинате имени Ильича".

Еще более 1,5 млн грн партии Ляшко пожертвовал действующий заместитель мэра Мариуполя Михаил Когут. Эта сумма на 200 тыс. превышает все его официальный доход и задекларированные денежные сбережения за 2018 год. До прихода в Когут также работал на предприятиях Рината Ахметова.

Как отмечают авторы расследования, еще одним косвенным доказательством финансирования "РПЛ" Ринатом Ахметовым может быть то, что Олега Ляшко активно пиарят принадлежащие олигарху газета "Сегодня" и канал "Украина". Фракция "Радикальной партии" в свою очередь лоббировала интересы олигарха в Верховной Раде.

Сам Ляшко финансирование "Радикальной партии" Ринатом Ахметовым отрицает.

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