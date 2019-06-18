[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.23 29.47
 Власть
  5308  8
Все про:Зеленский (90) Луценко (282) Богдан Андрей (2)

 Глава Администрации Зеленского работал с Луценко и чиновниками Ющенко. ВИДЕО

Глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан работал не только с олигархом Игорем Коломойским, но и с генпрокурором Юрием Луценко, рядом политиков, судей и бизнесменов.

Об этом со ссылкой на Наші гроші з Денисом Бігусом сообщает БизнесЦензор.

Юридическую карьеру Андрей Богдан начинал в адвокатской компании "Правис", владельцами которой были нынешний нардеп Сергей Власенко, юрист Алексей Резников и экс-заместитель руководителя Секретариата президента Виктора Ющенко Игорь Пукшин.

Пукшин впоследствии создал юрфирму - "Пукшин и партнеры", куда и перешел работать Богдан, в будущем став бизнес-партнером Пукшина.

После Евромайдана Пукшин пытался вернуться в большую политику, став одним из финансовых доноров партии "Гражданская позиция" и получив там 14 место в списке.

Богдан тогда уже работал советником Коломойского, который возглавлял Днепропетровскую область, и пытался пройти в парламент по спискам "Блока Петра Порошенко".

Несмотря на то, что де-юре Богдан вышел из бизнес-структур Пукшина, журналисты неоднократно фиксировали Богдана на автомобиле Tesla, принадлежащий одной из компаний Пукшина, а его офис до сих пор находится на 6 этаже бизнес-центра на Ярославской, 56А в Киеве. Здесь же базируется фирма "Пукшин и партнеры".

Еще одним бизнес-партнером Пукшина, а ранее и Богдана, является Руслан Кирилюк. Он - бывший глава судебной администрации и сожитель судьи Хозяйственного суда Киева Мальвины Даниловой.

Хозяйственный суд Киева рассматривает сразу несколько эпизодов в деле денационализации "ПриватБанка" в пользу Коломойского. Здесь же работает сестра Пукшина - Людмила Пукшин и Роман Бойко - бывший руководитель юридической фирмы "Статус", совладельцем которой являются родной брат Андрея Богдана Игорь.

Игорь Богдан также работает судебным распорядителем в Верховном суде, куда дело "Привата" имеет шансы попасть после прохождения низших инстанций.

В бизнес-отношениях с Пукшиным и Кирилюком сейчас находится и сын экс-главы Конституционного суда Александр Баулин. Последний также близок и к Андрею Богдану.

В 2007-м Андрей Богдан пытался попасть в Верховную Раду по спискам "Нашей Украины-Народной Самообороны", но 93 место в списке партии оказалось непроходимым. Богдан работал парламенте помощником нардепа от "Блока Юлии Тимошенко" Андрея Портнова.

В 2008-м Андрей Богдан стал адвокатом нынешнего Генпрокурора, а тогда - Министра внутренних дел Юрия Луценко. Луценко эту информацию подтвердил и добавил, что юридические услуги ему были необходимы из-за обвинений в раздаче наградного оружия в МВД.

Также Луценко заявил, что поддерживает отношения с Богданом и раньше они встречались в нерабочее время.

При президентстве Виктора Януковича Андрей Богдан работал в правительстве Николая Азарова, а сразу после Революции Достоинства стал советником, а затем и адвокатом Коломойского.

Примерно за год до попадания в команду Зеленского Богдан успеет поработать с Богданом Якимцем. Якимца называют неформальным помощником и другом руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Источник: https://biz.censor.net.ua/v3132810
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нові обличчя влади! Как сказал Парубий на форуме:
-"Я депутат нескольких созывов ,все это время живу в отеле Киев и хожу на работу пешком. Но я - считаюсь "старим обличчям"! А Зеленский живущий по соседству,ездит на работу кортежем в семь машин, и он считается "новим обличчям!"
 показать весь комментарий
 
 
Для Порошенко огромным минусом для рейтинга партии сейчас вылазит его обман об увольнении Семечко, конфликт Филарета с ПЦУ, т.к. томос выдан СРУ и целый шлейф с его назначениями, схемами и офшорами, которые закончатся судебными делами, как я надеюсь.
Радует одно, что это уже прошедший поезд, и очень надеюсь, что пролетающий мимо Рады прямо в пропасть, что он рыл Украине все эти 5 лет.
Для Зеленского минусом является его собственный язык и так же говорящие невесть что головы его списка партии. Наговорили уже достаточно. И Богдан, и Шефир, Шрек бородатый... Одно радует, что это говоруны и реальных дел в этом направлении мы вряд ли увидим. И опять таки назначения на важные государственные должности людей и людей в списках партии, у которых рога торчат и ворованные деньги вылазят из карманов и просто непонятно кто, я так понимаю, что друзья и родственники - тушки. Итак, времени сесть и почистить списки партии есть, убрать друзей-россиян из назначенных постов, уволить Богдана, т.к. он хоть и друг, но истина дороже (Закон о люстрации)! И у СН есть еще шансы набрать самую большую фракцию в парламенте.
Лично я буду голосовать за партию, которая:
- потребует инициации Будапештских переговоров с введением настоящих серьезных санкций к оккупанту и выделение материальной помощи ВСУ для сдерживания агрессора.
- проведение настоящей судебной реформы и чистка силовиков, готовых сажать коррупционеров.
- объявление войны коррупции и запрет офшоров на 10 лет.
- введение настоящей Блокады оккупированным территориям. Выплаты пенсий только тем, кто выехал оттуда. Вода, свет и прочие ресурсы - вопросы к оккупанту! Введение биометрического визового контроля с Уйлостаном.
 показать весь комментарий
 
Такої партії не буде, бо навіть подібних декларацій не допустить жоден зі спонсорів. Це міг би дозволити собі лише саме Порошенко (і мав би це зробити) - але ж, "його потяг пішов"?
 показать весь комментарий
 
Лично я буду голосовать за партию, которая:
- потребует инициации Будапештских переговоров

Напоминаю,ЮВТ давно говорит,что "Будапештский меморандум" давно надо реализовать,несмотря на то что это Западу не нравится.
Поэтому только "Батькiвщина"!
 показать весь комментарий
 
Щодо Будапештського меморандуму. "Батьківщина" свідомом маніпулює суспільною думкою, бо навіть той же Власенко, як юрист, чудово розуміє, що той меморандум не має жодних формальних зобов'язуючих наслідків для підписантів. Щодо неформалдьної ж підтримки - і США, і британці її надають; якби з обранням нового лідера Україна не почала змінювати зовнішньополітичний курс, підтримка була б значнішою.
 показать весь комментарий
 
Важно, с кем он работает сейчас, а прежние должности говорят о его профессионализме.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорВидеоВластьГлава Администрации Зеленского работал с Луценко и чиновниками Ющенко. ВИДЕО
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП видео
за месяцвсе время
 Облако тегов
банки ВР Газ Газпром Зеленский Киев Меркель НБУ Россия
 
 
 
 
 
 вверх