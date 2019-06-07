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Все про:Высший хозсуд (20) судья (36) Янукович (276)

 Уволенный глава Высшего хозсуда времен Януковича вернул себе статус судьи. ВИДЕО

Бывший председатель Высшего хозяйственного суда Украины времен президентства Виктора Януковича Виктор Татьков вернул себе статус судьи и неприкосновенность.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый), передает БизнесЦензор.

В частности, Большая палата Верховного суда 4 июня признала незаконным и отменила постановление Верховной Рады об увольнении Татькова с должности судьи Высшего хозсуда. Постановление Большой палаты Верховного суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

Следовательно, по словам юристов, это означает его возобновление в статусе судьи с возвращением неприкосновенности, что усложнит работу следствию.

Кроме того, судья Подольского райсуда Киева Владимир Гребенюк отменил арест части имущества, принадлежащего окружению Татькова, в частности, четырех квартир, трех гаражей и нежилого помещения в элитном комплексе столицы "Новопечерские липки".

Татьков во времена президентства Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд, где ставили последнюю точку в спорах вокруг имущества и бизнеса. С октября 2016 года его официально подозревают во вмешательстве в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда. По версии Генпрокуратуры, Татьков фактически подчинил себе систему принятия судебных решений.

Как сообщалось, ранее журналисты обнаружили у бывшей жены беглого главы Высшего хозусда Татькова элитную недвижимость в Испании.  Недвижимость в этой стране также оформлена на дочь судьи Татькова от первого брака. 

С октября 2016 года Виктора Татькова, который во времена президентства Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд Украины, официально подозревают во вмешательстве в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда.

По версии ГПУ, он фактически подчинил себе систему принятия судебных решений. Впрочем, за считанные недели до объявления подозрения судья выехал из страны: сначала – в Польшу, а затем – и в Австрию и с тех пор, по информации Департамента специальных расследований ГПУ, в Украине не появлялся.

В ходе расследования дела Подольский районный суд Киева арестовал почти три сотни объектов недвижимости в Украине, которые, по версии следствия, принадлежат окружению судьи Татькова.

При этом, по данным следствия, близкие к экс-председателю Высшего хозяйственного суда люди, несмотря на арест недвижимости в Украине, продолжают на ней зарабатывать благодаря аренде около 8 млн грн в месяц. 

Из одного из судебных решений стало известно, что в марте 2018 года Татьков обратился к австрийским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/v3131257
 
 
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По моему без грубых репрессивных методов наших "честных и неподкупных" вернуть в адекватное состояние не удастся. Только страх за свои драгоценные жизни и все награбленное может заставить их вернуться к чувству реальности и вспомнить, что Закон не имеет вариантов и не продается!
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БизнесЦензорВидеоКоррупцияУволенный глава Высшего хозсуда времен Януковича вернул себе статус судьи. ВИДЕО
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