 Уволенный глава Высшего хозсуда времен Януковича вернул себе статус судьи. ВИДЕО

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый), передает БизнесЦензор.

В частности, Большая палата Верховного суда 4 июня признала незаконным и отменила постановление Верховной Рады об увольнении Татькова с должности судьи Высшего хозсуда. Постановление Большой палаты Верховного суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

Следовательно, по словам юристов, это означает его возобновление в статусе судьи с возвращением неприкосновенности, что усложнит работу следствию.

Кроме того, судья Подольского райсуда Киева Владимир Гребенюк отменил арест части имущества, принадлежащего окружению Татькова, в частности, четырех квартир, трех гаражей и нежилого помещения в элитном комплексе столицы "Новопечерские липки".

Татьков во времена президентства Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд, где ставили последнюю точку в спорах вокруг имущества и бизнеса. С октября 2016 года его официально подозревают во вмешательстве в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда. По версии Генпрокуратуры, Татьков фактически подчинил себе систему принятия судебных решений.

Как сообщалось, ранее журналисты обнаружили у бывшей жены беглого главы Высшего хозусда Татькова элитную недвижимость в Испании. Недвижимость в этой стране также оформлена на дочь судьи Татькова от первого брака.

С октября 2016 года Виктора Татькова, который во времена президентства Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд Украины, официально подозревают во вмешательстве в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда.

По версии ГПУ, он фактически подчинил себе систему принятия судебных решений. Впрочем, за считанные недели до объявления подозрения судья выехал из страны: сначала – в Польшу, а затем – и в Австрию и с тех пор, по информации Департамента специальных расследований ГПУ, в Украине не появлялся.

В ходе расследования дела Подольский районный суд Киева арестовал почти три сотни объектов недвижимости в Украине, которые, по версии следствия, принадлежат окружению судьи Татькова.

При этом, по данным следствия, близкие к экс-председателю Высшего хозяйственного суда люди, несмотря на арест недвижимости в Украине, продолжают на ней зарабатывать благодаря аренде около 8 млн грн в месяц.

Из одного из судебных решений стало известно, что в марте 2018 года Татьков обратился к австрийским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище.

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