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Все про:Нью-Йорк (29) Укрпочта (405) МАУ (360)

 "Укрпочта" и МАУ восстановили прямой грузовой рейс в Нью-Йорк

23 апреля АО "Укрпочта" отправила более 30 тысяч посылок из аэропорта "Борисполь" самолетом МАУ, которая будет выполнять прямой рейс в Нью-Йорк.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты" сообщает БизнесЦензор.

"На время карантина почту в США будут доставлять пассажирскими самолетами, перестроенными под доставку грузов. Все отправления, загружены на рейс в США, прошли оформление на украинской таможне в период с 14 по 21 апреля", - сообщает "Укрпочта".

"Общая стоимость груза или проданных товаров - примерно $1,5 млн", - сказал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

На рейс загружены посылки и мелкие пакеты, а также EMS (Express Mail Service), который в США будут иметь приоритетное таможенное оформление и доставку в адрес получателя.

"Укрпочта" и МАУ планируют сделать рейсы в Нью-Йорк регулярными, что обеспечит стабильные сроки доставки для украинских предпринимателей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190953
 
 
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