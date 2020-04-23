 "Энергоатом" продлил ограничения отпуска электроэнергии из-за нарушения сроков оплаты

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Энергоатом" с 1 мая 2020 года приостанавливает отпуск электрической энергии "Гарантированному покупателю" в период поставки с 1 мая по 31 мая, объем ограничений составляет 40% от запланированного объема отпуска электроэнергии, отмечено в сообщении компании.

"Энергоатом-Трейдинг" объяснил такие действия задолженностью предприятия перед генерирующей компанией, составляющей 4,2 млрд грн., в том числе за март - 980 млн грн.

При этом компания отмечает, что сообщила о своих действиях министерству энергетики и защиты окружающей среды и Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Отпуск всего надлежащего объема электроэнергии "Гарантированному покупателю" будет возобновлен при условии полной оплаты этим предприятием всех неуплаченных сумм", – подчеркивает "Энергоатом-Трейдинг".

При этом, как сообщает "Энергореформа", НАЭК "Энергоатом" 17 апреля на площадке Украинской энергетической биржи (УЭБ) реализовала все предложенные 5,338 млн МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки по стартовой цене 566,7 грн/Мвт-ч. с периодом поставки с 1 по 31 мая 2020 года.

Как сообщалось, "Энергоатом" выходит на торги УЭБ с 1 апреля, реализовав 15 апреля 81,8 тыс. МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки из предложенных немногим более 86 тыс. МВт-ч (средневзвешенная цена составила 1014,08 грн/Мвт-ч, что на треть ниже стартовой), 10 апреля - 1008 МВт-ч базовой нагрузки из предложенных к продаже 168 тыс. МВт-ч, (средневзвешенная цена продажи составила 1 тыс. 014 грн/Мвт-ч, снизившись по сравнению со стартовой на 19,7%), 8 апреля – 121 824 МВт-ч (средневзвешенная цена продажи составила 1210,23 грн/Мвт-ч, что на 19% ниже стартовой), 6 апреля – 16,3 тыс. МВТ-ч (средневзвешенная цена по итогам торгов снизилась на 24,4% стартовой – до 1 тыс. 205,86 грн/МВт-ч) и 1 апреля 133,056 тыс. МВт-ч (средневзвешенная цена после снижения стартовой на 18,3% составила 1 тыс. 254,66 грн/МВт-ч.).

С 29 марта "Энергоатом" ограничил на 40% отпуск электроэнергии ГП "ГарПок" с поставкой на апрель из-за задолженности последнего, с 12 февраля такое ограничение составляло 25%.

"ГарПок" со своей стороны заявлял в средине апреля, что не намерен ограничивать продажу электроэнергии поставщикам универсальных услуг для продажи ее населению, а также рассчитывает на вмешательство в ситуацию со стороны государства, в частности НКРЭКУ, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и как результат – на скорейшее возобновление поставок в объеме, предусмотренном законодательством.

Также он отметил, что погасит задолженность перед генерацией после расчетов с ним НЭК "Укрэнерго", долг которой составлял на 30 марта 5,7 млрд грн.