 Fitch прогнозирует сокращение экономики Украины на 6,5%

Об этом со ссылкой на пресс-службу Fitch Ratings сообщает БизнесЦензор.

Fitch прогнозирует, что экономика Украины сократится на 6,5% в 2020 году по сравнению с 3,2% в 2019 году.

Потребление в Украине также будет снижаться из-за ожидаемого сокращения денежных переводов для домашних хозяйств (7,8% ВВП в 2019 году).

"Шок (для экономики Украины – Ред.) будет частично смягчен низкой зависимостью Украины от туризма, относительно диверсифицированным товарным экспортом (включая 40% продуктов) и более низкими международными ценами на нефть, учитывая ее статус чистого импортера", - сообщает агентство.

Fitch ожидает, что экономика Украины восстановится до 3,5% в 2021 году, в соответствии с среднесрочным прогнозом роста для Украины. "Однако существуют существенные риски для наших прогнозов, учитывая неопределенность в отношении масштабов и продолжительности вспышки коронавируса", - уточняет агентство.

Fitch прогнозирует увеличение дефицита государственного сектора Украины до 7,1% ВВП в 2020 году по сравнению с 2% в 2019 году и первоначальной целью в 2,1%, что отражает снижение сбора налогов, увеличение расходов на социальные нужды и здравоохранение, и формирование фонда для борьбы с коронавирусом (1,6% ВВП).

Также агентство ожидает, что дефицит бюджета Украины сократится до 3,4% в 2021 году, поскольку доходы восстанавливаются в тандеме с экономикой, а номинальные расходы остаются примерно стабильными по сравнению с 2020 годом.

Долг государственного сектора Украины вырастет до 57,1% ВВП (64% ВВП с учетом гарантированных обязательств) и 57,4% в 2021 году с 44,4% (50,4% с гарантированными обязательствами) в 2019 году и приблизится к прогнозному среднему значению 60% "B" из-за дефицита и резкого снижения курса гривны (прогноз на уровне 25% год к году в 2020 году).

Также Fitch прогнозирует, что Украина вернется к первичному фискальному профициту в соответствии с сокращением долга в 2022 году.

Fitch сохраняет базовый сценарий, согласно которому Украина получит окончательное одобрение совета директоров МВФ для новой программы финансирования. При этом агентство не исключает дальнейшие задержки с выделением транша МВФ для Украины.

Агентство указывает, что рисками для Украины не получить финансирование МВФ являются "слабый послужной список" Украины в завершении предыдущих программ, возможные негативные судебные решения, которые сорвут реформы, одобренные парламентом.

Также среди рисков для Украины в одобрении новой программы МВФ агентство указывает "подрывные изменения" в Кабинете министров, усиление фрагментации представительства президентской партии в Верховной Раде и влияние "все еще влиятельных олигархов и других корпоративных интересов".

"Fitch считает, что соглашение с МВФ необходимо для Украины для удовлетворения возросших потребностей в бюджетном финансировании в 2020 году в размере $20 млрд. (амортизация долга в $9,9 млрд.), поскольку выплаты по программе, вероятно, будут направлены на бюджетную поддержку, откроют дополнительное официальное финансирование и улучшат настроения инвесторов", - сообщает агентство.

Следующей запланированной датой пересмотра суверенного рейтинга Fitch по Украине будет 4 сентября 2020 года.

Как сообщалось, Международный валютный фонд в своем прогнозе ожидает спада ВВП Украины в 2020 году на 7,7% и восстановления в 2021 году на 3,6%. При этом сокращение ВВП в целом в Европе ожидается на уровне 6,6%.

В то же время согласно консенсус-прогнозу Минэкономики, падение ВВП Украины в 2020 году составит 4,2% вместо ожидавшегося в октябре прошлого года роста на 3,2%. В 2021 году ожидается экономический рост на уровне 2,4%.