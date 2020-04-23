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 В Украине зафиксировано более 7 тысяч случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство охраны здоровья Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев", - сообщает МОЗ.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 23 апреля в Центр поступило 1409 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 21058 сообщений о подозрении на COVID-19.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190923
 
 
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