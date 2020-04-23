 "Кернел" Веревского сократил продажи подсолнечного масла

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно отчету компании доля бутилированного масла в общем объеме продаж в январе-марте 2020 года составила 10% (39 тыс. тонн).

В третьем квартале 2020 ФГ заводы холдинга работая на полную мощность увеличили переработку семян подсолнечника на 4% - до 940,65 тыс. тонн.

Как отмечается в отчете холдинга, экспорт зерна из Украины в январе-марте 2020 года возрос на 41% – до 2,15 млн тонн, из них 35% – собственного производства, остальное от внешних поставщиков.

В третьем квартале перевалка зерна на экспортных терминалах агрохолдинга в Украине увеличилась на 66% – до 1,94 млн тонн на фоне сильного роста экспорта зерна и увеличения вклада нового ТрансГрейнТерминала. Холдинг за этот период сократил прием зерновых и масличных на хранение на 65% – до 124,54 тыс. тонн.

"Кернел" за девять месяцев 2020 ФГ сократил продажи подсолнечного масла на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего ФГ - до 1 млн тонн. Переработку подсолнечника увеличил на 11% - до 2,52 млн тонн. В планах выйти по переработке по итогам 2020 ФГ на 3,3 млн тонн семян.

За девять месяцев 2020 ФГ экспорт зерновых из Украины вырос на 30% - до 6 млн тонн.

Согласно документу, перевалка зерна на экспортных терминалах агрохолдинга в Украине за девять месяцев 2020 ФГ увеличилась на 41% – до 4,82 млн тонн. Холдинг за этот период сократил прием зерновых и масличных на хранение на 2% – до 4,12 млн тонн.

"Кернел" – крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Земельный банк "Кернел" в Украине составляет 550 тыс. га.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,16%.

Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".