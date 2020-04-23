 Цены на нефть начали расти после угроз Трампа против Ирана

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Я проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море", - написал Трамп в твиттере.

Главный аналитик по сырьевым рынкам ING Уоррен Пэттерсон сказал FT, что опасения по поводу роста напряженности в Персидском заливе окажут лишь временную поддержку рынку, учитывая огромный избыток предложения нефти.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $21,18 за баррель, что на 4% ($0,81) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 5,2% ($0,72) - до $14,50 за баррель.

Согласно опубликованным накануне данным, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 апреля, подскочили на 15 млн баррелей.

Белый дом рассматривает возможность предоставления нефтяным компаниям финансовых ресурсов в обмен на передачу доли в собственности компаний или их резервах государству, сообщил The Wall Street Journal. Однако эти предложения могут не найти поддержки у демократов в Конгрессе.