 Скандальный суд отменил ограничения для строительства еще одной многоэтажки на столичном Подоле

Как отмечают Наші гроші, фирмы подавали иск Окружной админсуд 4 раза, каждый раз отзывая его, пока он не попал на рассмотрение к судье Юлии Шрамко, которая и удовлетворила требования истцов 13 апреля, передает БизнесЦензор.

При этом судья рассмотрела иск по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела (ответчиком по делу является Департамент градостроительства и архитектуры КГГА, третье лицо – Министерство культуры).

В своем иске "Атика" и "Феликсия" просили суд отменить пункты градостроительных условий и ограничений (ГУО), которые указывают, что интересующий их участок земли под застрйку находится в пределах Центрального исторического ареала, в археологической и ландшафтной охранных зонах, в пределах архитектурного и археологического заповедников, Государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев", в пределах памятника ландшафта и истории местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепр", в пределах памятника археологии местного значения "Культурный слой Подола".

Кроме того, предприятия требовали отменить пункты ГУО, в которых сказано, что проектирование они должны осуществлять на основании выводов историко-градостроительного обоснования от Минкультуры, с учетом смежной застройки и в соответствии с требованиями ГСН по охране исторической среды и законов "Об архитектурной деятельности", "Об охране культурного наследия" и "О археологическом наследии".

В частности, предприятия требовали отменить необходимость получать в Минкультуры заключение по проектной документации и разрешение на выполнение работ, а также заключение Института Археологии НАН Украины о наличии археологического культурного слоя и мер по его сохранению или исследованию.

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Напомним, 12 января 2018 года Департамент градостроительства выдал "Атике" и "Феликсии" ГУО для проектирования строительства офисных зданий и бизнес-центра с подземным паркингом на пересечении улиц Верхний Вал, Кожемяцкой и Вознесенского спуска в Киеве с условной высотой от 26,5 до 73,5 м при максимально разрешенных 27 метрах в этом районе.

Строительство запланировано на трех участках общей площадью 0,52 га. Функциональное назначение этой земли – территория общественных зданий и сооружений. Соответственно, жилищное строительство здесь запрещено.

Вместе с тем, "Атика" и "Феликсия" пытались получить согласие Киевсовета на разработку проектов землеустройства по отводу указанных 0,52 га под строительство жилищно-офисного комплекса.

Владельцем 76% акций ПАО "ФПГ "Атика" является ООО" Украинские научно-производственное коммерческое предприятие "Атика", принадлежащее бывшему заместителю руководителя Государственного управления делами Евгению Сарнацкому. Он получил эту должность в июне 2014 года, когда ГУД возглавил Сергей Березенко, который в дальнейшем в 2015-2019 годах был заместителем председателя фракции Блока Петра Порошенко. Уволен Саранцький был после президентских выборов в июне 2019 года.

Учредителем ООО "Феликсия" является кипрская фирма "Сантарио Холдингз Лимитед". Согласно госреестру юрлиц, ее бенефициарным владельцем является Виталий Вайнштейн – бывший помощник нардепа от БПП Александра Грановского.

Заметим, что рядом с указанными 0,52 га строится скандальный жилой комплекс "Подол Град Винтаж".