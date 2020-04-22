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Все про:Киев (2556) строительство (1388) Березенко (5) Грановский (123) Окружной админсуд Киева (18)

 Скандальный суд отменил ограничения для строительства еще одной многоэтажки на столичном Подоле

Окружной административный суд Киева по иску ПАО "Финансово-промышленная группа "Атика" и ООО "Феликсия" отменил ряд ограничений, касающихся охранных зон и границ исторических ареалов.

Как отмечают Наші гроші, фирмы подавали иск Окружной админсуд 4 раза, каждый раз отзывая его, пока он не попал на рассмотрение к судье Юлии Шрамко, которая и удовлетворила требования истцов 13 апреля, передает БизнесЦензор.

При этом судья рассмотрела иск по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела (ответчиком по делу является Департамент градостроительства и архитектуры КГГА, третье лицо – Министерство культуры).

В своем иске "Атика" и "Феликсия" просили суд отменить пункты градостроительных условий и ограничений (ГУО), которые указывают, что интересующий их участок земли под застрйку находится в пределах Центрального исторического ареала, в археологической и ландшафтной охранных зонах, в пределах архитектурного и археологического заповедников, Государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев", в пределах памятника ландшафта и истории местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепр", в пределах памятника археологии местного значения "Культурный слой Подола".

Кроме того, предприятия требовали отменить пункты ГУО, в которых сказано, что проектирование они должны осуществлять на основании выводов историко-градостроительного обоснования от Минкультуры, с учетом смежной застройки и в соответствии с требованиями ГСН по охране исторической среды и законов "Об архитектурной деятельности", "Об охране культурного наследия" и "О археологическом наследии".

В частности, предприятия требовали отменить необходимость получать в Минкультуры заключение по проектной документации и разрешение на выполнение работ, а также заключение Института Археологии НАН Украины о наличии археологического культурного слоя и мер по его сохранению или исследованию.

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Напомним, 12 января 2018 года Департамент градостроительства выдал "Атике" и "Феликсии" ГУО для проектирования строительства офисных зданий и бизнес-центра с подземным паркингом на пересечении улиц Верхний Вал, Кожемяцкой и Вознесенского спуска в Киеве с условной высотой от 26,5 до 73,5 м при максимально разрешенных 27 метрах в этом районе.

Строительство запланировано на трех участках общей площадью 0,52 га. Функциональное назначение этой земли – территория общественных зданий и сооружений. Соответственно, жилищное строительство здесь запрещено.

Скандальный суд отменил ограничения для строительства еще одной многоэтажки на столичном Подоле 01

Вместе с тем, "Атика" и "Феликсия" пытались получить согласие Киевсовета на разработку проектов землеустройства по отводу указанных 0,52 га под строительство жилищно-офисного комплекса.

Владельцем 76% акций ПАО "ФПГ "Атика" является ООО" Украинские научно-производственное коммерческое предприятие "Атика", принадлежащее бывшему заместителю руководителя Государственного управления делами Евгению Сарнацкому. Он получил эту должность в июне 2014 года, когда ГУД возглавил Сергей Березенко, который в дальнейшем в 2015-2019 годах был заместителем председателя фракции Блока Петра Порошенко. Уволен Саранцький был после президентских выборов в июне 2019 года.

Учредителем ООО "Феликсия" является кипрская фирма "Сантарио Холдингз Лимитед". Согласно госреестру юрлиц, ее бенефициарным владельцем является Виталий Вайнштейн – бывший помощник нардепа от БПП Александра Грановского.

Заметим, что рядом с указанными 0,52 га строится скандальный жилой комплекс "Подол Град Винтаж".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190867
 
 
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