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 Власти Греции предложили ввести "паспорта здоровья" для туристов

Греция предлагает ввести "паспорт здоровья" для туристов, подтверждающий, что человек не является носителем коронавируса.

Об этом сообщает Greek Reporter, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Министр туризма Греции Гарри Теохарис рассказал, что греческие власти рассматривают возможность введения "паспорта здоровья", который будет доказательством того, что человек не болеет COVID-19.

Тестирование должна будет проводить родная страна путешественника до того, как он или она сядет на самолет или любое другое транспортное средство.

Министр отметил, что туристический сезон в Греции в этом году продлится всего три месяца, между июлем и сентябрем, но если эпидемическая ситуация улучшится, возможно увеличение количества туристов в октябре-ноябре.

Пока неясно, смогут ли граждане стран, не являющихся членами Евросоюза, посетить Грецию (как и другие страны ЕС) в этом сезоне.

Как сообщалось ранее, Европейская комиссия находится в процессе подготовки рекомендаций о возможности восстановления путешествий в пределах ЕС этим летом.

Также министры туризма стран Евросоюза 27 апреля обсудят возможные действия на национальном и европейском уровнях для быстрого восстановления туристического сектора, который пострадал из-за пандемии коронавируса.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190861
 
 
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