 Austrian Airlines уменьшит флот до 60 самолетов

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Первоначально авиакомпания планировала сократить парк до 70 самолетов без уменьшения провозных емкостей. В рамках этой стратегии Austrian Airlines выведет из парка региональные турбовинтовые самолеты Bombardier Q400 и заменит их на более вместительные реактивные самолеты семейства Airbus A320.

Однако из-за изменения ситуации на рынке и падения спроса из-за распространения COVID-19, авиаперевозчик решил сократить провозные емкости.

Дальнемагистральный парк уменьшится с 12 самолетов до десяти за счет отказа от эксплуатации трех самых старых Boeing 767 OE-LAT, OE-LAW и OE-LAX, средний возраст которых составляет 28 лет. В эксплуатации останутся шесть Boeing 777 и три Boeing 767.

Также авиакомпания уменьшит среднемагистральный флот за счет вывода всех семи A319. Данные действия снизят провозные емкости компании примерно на 20%.

"Мы хотим сохранить нашу хабовую модель, и у нас нет выбора, кроме как адаптироваться к меньшему рынку. Быть готовым к будущей работе также означает, что мы должны быть способны финансировать самолеты, сборы, зарплаты и инвестиции, а также выплатить заимствования, взятые во время остановки флота", - заявил глава Austrian Airlines Алексис фон Хенсбрех.

Сейчас австрийская авиакомпания не выполняет регулярные рейсы. Она приостановила их ночью 18 марта. Приостановка будет действовать до 17 мая.

При этом сокращенный график работы персонала установлен до 20 мая с возможностью продления на ближайшие месяцы. В рамках оптимизации работникам выплачивается зарплата в размере до 90% от стандартного размера.