[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.02 28.99
 Энергетика, Корпоративные отношения
  291  0
Все про:Укргаздобыча (718) Prozorro (967) закупки (1184)

 "Укргаздобыча" заказала дочерней фирме услуг для персонала на 245 миллионов

АО "Укргаздобыча" 16 апреля заключило три соглашения с собственным ООО "Александр" о кейтеринговые услуги, услуги по уборке и выполнению нерегулярных пассажирских перевозок на общую сумму 244,6 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договоров, в течение года фирма предоставит кейтеринговые услуги на 164,14 млн грн, услуги по уборке на 64,2 млн грн и услуги водителей на 16,26 млн грн.

Аванс за первые три месяца предоставления услуг выплатят в течение 15 дней после письменного заявления о начале их предоставления на основании счета, потому что запуск проекта привлечения внутреннего подрядчика перенесли из-за карантина. Начиная с четвертого месяца, аванс за каждый последующий месяц будут выплачивать в течение 15 дней на основании счетов.

Закупку у дочерней фирмы провели без торгов согласно пункту Регламента в части услуг, которые предоставляются аффилированными предприятиями "Укргаздобычи" или группы "Нафтогаз".

Читайте также: "Укргаздобыча" подписала контракт с румынской Expert Petroleum на управление газовыми месторождениями

В протоколах тендерного комитета сказано, что "Укргаздобыча" решило отдать непрофильные функции кейтеринга, уборки и перевозки на аутсорс дочерней фирме.

Компания "Александр" была создана в 1996 году в Киеве Александром Алейниковым и Александром Углицким. В 2007 году ее единственным учредителем стала "Укргаздобыча", изменив основной вид деятельности этой фирмы с "производства плотничных и столярных изделий" на "техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств". Уставный капитал фирмы был увеличен до 6,3 млн грн.

В декабре 2019 госкомпания перерегистрировала фирму в Полтаве с новым основным видом деятельности "производство готовой пищи и блюд".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190850
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 Антимонопольный комитет закупки Зеленский Кабмин карантин коронавирус Укрзализныця финансирование
 
 
 
 
 
 вверх