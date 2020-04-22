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 Крупнейший самолет "Мрия" доставит партию грузов для борьбы с вирусом в Украину

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" 23 апреля доставит в Украину партию медицинских грузов из Китая.

Об этом сообщили ЦТС в "Авиалиниях Антонова", передает БизнесЦензор.

"Завтра в Киев Ан-225 привезет из Китая медицинские средства для борьбы с коронавирусом: защитные маски, перчатки, костюмы", – уточнили в компании.

Самолет уже вылетел из китайского аэропорта "Тянцзинь" в казахстанский город Алматы, где совершит промежуточную остановку для дозаправки.

Встречать самолет будет столичный аэропорт "Гостомель".

Как сообщалось, первый коммерческий рейс после полуторагодичного перерыва украинский гигант выполнил в середине апреля, доставив 100 тонн медикаментов из Китая в Польшу 14 апреля.

19 апреля "Мрия" приземлилась уже во французском аэропорту "Париж-Ватри", куда доставила 150 тонн медицинских грузов (также из Китая).

После этого в "Авиалиниях Антонова" объявили о том, что в дальнейшем самолет будет задействован в перевозке аналогичных грузов для США. 22 апреля стало известно, что для Штатов доставкой средств борьбы с COVID-19 уже занимаются Ан-124 "Руслан". Там также уточнили, что "Мрия" присоединится к осуществлению таких перевозок для США в мае.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190849
 
 
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