 Зеленский анонсировал изменение подхода к медицинской реформе

Об этом Зеленский заявил в фильме "Год президента Зеленского", который демонстрирует телеканал "Украина 24" Рината Ахметова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас много вопросов к медреформе. Коронавирус показал, что это за медреформа: больницы не готовы, количества коек для инфекционных больных недостаточно, заработная плата очень низкая. Инфраструктуры медицинской нет", – заявил президент.

"Все нам говорили, что в Украине есть запас масок, есть 3 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), есть десятки лабораторий. В начале эпидемии у нас было пять неработающих лабораторий, сейчас –35 работающих. ИВЛ не было даже 1 тыс., были просроченные маски. Когда мы большими буквами на каждом плакате пишем – вторая очередь медреформы, то понимаем: после коронавируса необходимо полностью изменить подход. Мы только сейчас увидели, что у нас, кроме медиков, ничего нет", – добавил Зеленский.

Как сообщалось, еще до эпидемии коронавируса Зеленский заявлял, что считает преждевременным запуск второго этапа медицинской реформы с 1 апреля.

Ранее, 19 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что он инициировал создание коллегии с участием ряда опытных врачей страны, которые до 1 марта проанализируют ход медицинской реформы.

"Это будут очень известные врачи, которые просто хотят увидеть всю эту реформу, дать ее анализ и сказать: туда мы идем по всей стране или не туда", – отметил президент.

Однако публично о результатах работы коллегии не сообщалось.

Напомним, с 1 апреля заработал второй этап медицинской реформы – программа медицинских гарантий.

По программе Национальная служба здоровья должна оплачивать заведениям здравоохранения предоставленные пациентам медицинские услуги по утвержденному перечню.