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 Власть, Регуляторная политика, Финансы
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 Кабмин утвердил порядок распределения 65 миллиардов Фонда борьбы с коронавирусом

Кабинет министров на заседании в среду, 22 апреля, утвердил порядок распределения средств "Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями" в объеме 64,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Согласно принятому решению, средства фонда будут направляться, в частности, на:

  • предоставление денежной помощи гражданам, в том числе лицам пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины COVID-19;
  • оказание единовременной денежной помощи членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19;
  • меры, направленные на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий COVID-19.

Финансирование расходов за счет средств Фонда будет осуществляться на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств к правительству. После того как обращение будет обработано и утвержден Кабинетом министров, окончательное решение о направлении необходимой суммы будут принимать члены Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.

"Контроль за расходованием средств фонда будет осуществляться представителями законодательной и исполнительной ветвей власти. По завершению каждого месяца, распорядители течение пяти дней должны будут направить информацию об использовании денег в Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета, правительству и Министерству финансов. Отдельный мониторинг использования бюджетных средств будет осуществляться непосредственно Минфином", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, на минувшей неделе Верховная Рада приняла доработанный проект изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год", увеличив предельный объем бюджетного дефицита втрое – до 298,4 млрд грн. Как уточнил министр финансов Сергей Марченко, внесенные изменения предполагают получение бюджетной поддержки от МВФ.

К повторному рассмотрению законопроекта расходы создаваемого под управлением Кабмина Фонда борьбы с COVID-19 уменьшены с 97,06 млрд грн до 64,67 млрд грн, тогда как изначально он должен был составить 200 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190838
 
 
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