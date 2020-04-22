 Оптовые цены на дизтопливо упали ниже 13 гривен за литр

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, с нефтебаз в Коростене Житомирской области "Фактор" предлагал бензовозные партии дизтоплива по 12,90 грн/л, "Интер Лайт" – по 12,95 грн/л, "Укрпалетсистем" озвучивала цены на уровне 13 грн/л. В зависимости от законтрактованного объема, цены на Коростене опускались до 12,80 грн/л.

Цена на спотовые партии дизтоплива с трубопроводного терминала в Новограде-Волынском 22 апреля составляла 13,30 грн/л.

При этом трейдеры отмечают, что по формульным контрактам цены на "трубопроводный" ресурс опустились до 12,55-12,65 грн/л.

"Укртатнафта" с Кременчугского НПЗ озвучивала цену 13,45 грн/л.

Ниже 13 грн/л цены на дизтопливо опустились на морской ресурс в портах. Из порта Николаев компании из орбиты "Трейд Коммодити" предлагали автомобильные партии по 12,95 грн/л, реальные отгрузки, по утверждению трейдеров, осуществлялись по 12,75-12,80 грн/л.

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"Укртатнафта" и Orange озвучивали цены из Одессы и "Пивденного" по 13 и 13,10 грн/л соответственно.

В столичном регионе 22 апреля операторы предлагали дизтопливо в пределах 13-13,40 грн/л.

Как отмечают в "А-95", с начала недели средняя мелкооптовая цена дизтоплива снизилась на 50 копеек за литр или на 3,7% – до 13,80 грн/л. С начала апреля снижение составило 2,80 грн/л или 16,8%.

Причиной снижения цен является ситуация на внешних рынках: накануне котировки дизтоплива в портах Северо-Западной Европы продемонстрировали очередное падение, опустившись в среднем на $50 – до $190/т. В Средиземноморье котировки снизились до $160/т, по информации трейдеров.