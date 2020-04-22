 Во Всемирном банке рассказали о требованиях к подрядчикам при закупках в Украине

Об этом в своей колонке для "Центра транспортных стратегий" написал специалист по закупкам Мирового банка Дмитрий Донец, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

По словам Донца, сегодня в Украине внедряется 8 инвестиционных проектов, которые поддерживаются Международным банком реконструкции и развития (Мировым банком, МБРР), общей стоимостью 2,3 млрд грн в разных сферах – начиная от инфраструктуры, заканчивая энергетикой и социальными проектами. Самый крупный, объемом финансирования в $450 млн, касается улучшения автомобильных дорог и безопасности движения.

"У банка есть собственные стандартизированные правила и процедуры закупок, которые применяются во всех проектах, финансируемых нашей международной организацией во всех странах мира. С 2016 года во всем мире внедряются проекты по новым правилам закупок. Квалификационные требования, которые прописываются в документации, более менее стандартизированы, но каждый конкретный случай когда и как они устанавливаются – уникальный", – добавил специалист Всемирного банка.

Донец уточнил, что независимо от применяемого режима закупок действуют определенные квалификационные требования для участников торгов, например наличие опыта выполнения подобных проектов в прошлом. То есть участник торгов должен показать, что у него уже был опыт выполнения подобных по своей сути и сложности контрактов (по сумме, видам работ/товаров, периодам реализации и ак далее). Среди других требований - период существования компании на рынке. Как правило, это 5-10 лет.

"Если участник не соответствует требованиям, то по нашим правила разрешается объединение нескольких участников в совместное предприятие, консорциум и так далее. При этом всегда должен быть определен лидер этого объединения, и он должен нести наибольший груз ответственности соответствия квалификационным требованиям. То есть если все квалификационные требования можно оценить как 100%, то обычно лидер должен соответствовать не менее 50% этих требований", – уточнил эксперт МБРР.

Также есть требования к денежному обороту ("кешфлоу") за год.

"Мы хотим удостовериться, что участник торгов имеет достаточно ресурсов или необходимый доступ к таковым для реализации контракта и сможет мобилизовать эти ресурсы для скорейшего старта выполнения контракта", – отметил Донец.

Не могут принимать участие в проектах, финансируемых на кредитные деньги МБРР, компании и лица, занесенные в "черный список" за предыдущие нарушения принципов закупок, компании, подпадающие под санкции, госкомпании, которые не соответствуют критериям участия, а также участники, у которых есть конфликт интересов с заказчиком.

Напомним, "Укравтодор" разработал методические рекомендации для проведения закупок в сфере дорожного строительства, в которых, среди прочего, также рекомендуется выдвигать к участникам требование по опыту выполнения работ (ремонта, обслуживания, строительства) с дорогами соответствующей категории. Оппоненты "Укравтодора" считают это требование дискриминационным.