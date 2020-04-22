 Госструктуры закупили товаров для борьбы с коронавирусом на 2,1 миллиарда

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению в системе ProZorro, больше всего на закупки для борьбы с COVID-19 потратили в Киеве и Киевской (629 млн грн и 99 млн грн), Одесской (176 млн грн), Львовской (168 млн грн), Днепропетровской (168 млн грн) и Харьковской области (103 млн грн). Меньше всего - в Черниговской (25 млн грн), Черновицкой (20 млн грн), Ивано-Франковской (19 млн грн), Кировоградской (12 млн грн) и Луганской (9 млн грн). Остальные области провели закупок на сумму от 26 млн грн до 89 млн грн.

На предыдущей неделе больше всего госучреждения закупали аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и костюмы биозащиты. В частности, Центральный госпиталь МВД Украины купил 50 аппаратов ИВЛ на сумму 51,1 млн грн, Департамент здравоохранения Днепропетровской ОГА - 25 аппаратов (18,13 млн грн), а филиал "Центр здравоохранения" АО "Укрзализныця "- 24 аппараты (17,4 млн грн).

В ProZorro отметили, что были проведены две закупки костюмов биозащиты, к одной из которых имеют замечания общественные активисты и пациентские организации.

"ГП "Медицинские закупки Украины" по поручению Министерства здравоохранения организовало закупку 90 тыс. таких костюмов. Победила компания-производитель "Текстиль-Контакт" с ценой 245 грн/шт и общей суммой контракта 22,05 млн грн. Однако дальнейшая судьба этой закупки остается открытой: уже после определения победителя Минздрав выдвинул требование, что продукция должна иметь сертификат ДСТУ EN 14126, и отказался согласовывать договор. Тогда же без тендера приобрел 71,374 тыс. костюмов биологической защиты от китайского производителя на сумму 35,69 млн грн в компании ООО "Мэдди", цена одного костюма составляла 500 грн", - подчеркнули в системе.