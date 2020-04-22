 Кабмин одобрил изменения для выплаты 1000 гривен помощи пенсионерам через "Укрпошту"

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам министра, принятое решение обеспечит оперативную доставку помощи через "Укрпошту".

Криклий пояснил, что сейчас выплата единовременной денежной помощи фактически откладывается на 9 дней, поскольку выплатной период в Украине заканчивается 25 числа текущего месяца и начинается только 4 числа следующего месяца. Теперь благодаря принятым изменениям в случае невозможности выплаты одноразовой денежной помощи в течение 5 календарных дней "Укрпошта" будет обеспечивать ее выплату и доставку без учета ограничений по выплатным периодам.

Как сообщалось, согласно постановлению Кабмина от 1 апреля 2020 года №251 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году" в связи с негативными последствиями распространения COVID-19 в Украине для отдельных категорий населения предусмотрена выплата единовременного денежной помощи в размере 1000 грн. Ее смогут получать отдельные категории пенсионеров, лица с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью и получатели различных видов государственной социальной помощи.

Как поясняли в Минсоцполитики, для начала выплат было необходимо внести изменения в закон о госбюджете на 2020 год, которые были приняты Верховной Радой на прошлой неделе и подписаны президентом 18 апреля..