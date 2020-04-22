 Кабмин утвердил порядок выплаты помощи бизнесу по частичной безработице

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

"Постановлением определен размер помощи по частичной безработице за каждый час, на который работнику была сокращена продолжительность рабочего времени из расчета двух третей тарифной ставки, но не более размера минимальной зарплаты", – сказано в сообщении.

Такая помощь будет предоставляться на период карантина, а также в течение 30 дней после его завершения. За получением этой помощи малые и средние работодатели могут обращаться в центры занятости.

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Как сообщалось, помощь по частичной безработице предусмотрена законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", который парламент принял 30 марта.

Поддержка выплат работникам будет предоставляться при сохранении за ними рабочих мест. Размер пособия составит до 1 минимальной зарплаты.