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 Зеленский объявил о планах выделить деньги на создание государственной авиакомпании

Президент Владимир Зеленский инициирует создание государственной авиакомпании, флот которой будет сформирован из самолетов производства государственного предприятия "Антонов".

Об этом Зеленский заявил в фильме "Год президента Зеленского", который демонстрирует телеканал "Украина 24" Рината Ахметова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Антонов" – большое предприятие с большим количеством рабочих мест. Ни одного самолета не построено за последние годы. Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наши АН-ы? Мы с ними договорились, сейчас мы разрабатываем программу, и мы это сделаем", – заявил президент.

"Мы должны сделать государственную авиакомпанию. Это моя мечта – сделать государственную современную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или "Сингапурских Авиалиний". Государство готово выделить на это деньги", – добавил Зеленский.

По словам президента, таким образом государство не только создаст национальную авиакомпанию, но и обеспечит заказами государственный авиаконцерн "Антонов", создав дополнительные рабочие места.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190781
 
 
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Очередная бредоносная затея. Где этот недоумок возмет деньги особенно после того как загнал страну в полную жопу?
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Ты думай где брать деньги, когда мародера посадят
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Норм. МАУ бабуся банкротить, якраз буде їй нова авіакомпанія.
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