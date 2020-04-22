 Кабмин повысил плату за обжалование процедур госзакупок

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, в частности утвержден дифференцированный размер платы за подачу жалобы в зависимости от ожидаемой стоимости закупки с ограниченным минимальным и максимальным размерами, передает БизнесЦензор.

Так, в случае обжалования условий тендерной документации, плата за подачу жалобы составит 0,3% от ожидаемой стоимости закупки, при этом минимальная стоимость составит 2 тыс. грн, а максимальная – 85 тыс. грн.

в случае обжалования решений заказчика стоимость жалобы составит 0,6% от ожидаемой стоимости закупки, при этом минимальная стоимость жалобы составит 3 тыс. грн, а максимальная – 170 тыс. грн.

Также утвержден Порядок осуществления платы через электронную систему закупок и ее возвращения субъекту обжалования.

Указанный порядок предусматривает открытие администратором электронной системы закупок (ГП "Прозорро") текущего счета в государственном банке, с которого средства будут перечисляться или в государственный бюджет (в случае отклонения жалобы) или субъекту обжалования (в случае удовлетворения жалобы).

Напомним, сейчас жалоба на нарушения процедур госзакупок подается в АМКУ исключительно через функционал системы ProZorro из кабинета участника на одной из площадок. Плата за подачу жалобы составляет 5 тыс. грн в случае обжалования процедуры закупки товаров или услуг и 15 тыс. гривен – в случае обжалования процедуры закупки работ.