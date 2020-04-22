 Владелец приложения Snapchat отчитался о росте выручки на 44% благодаря карантину

По данным компании, чистый убыток Snap в январе-марте сократился до $305,93 млн с $310,41 млн за аналогичный период годом ранее, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом выручка Snap в первом квартале подскочила на 44% и составила $462,48 млн против $320,43 млн годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку в $423,7 млн.

Количество ежедневно активных пользователей приложения Snapchat в минувшем квартале выросло на 20% – до 229 млн со 190 млн годом ранее. Это объясняется тем, что люди, которые вынуждены оставаться дома на фоне пандемии коронавируса, стали все больше использовать приложение для связи с родственниками и друзьями.

Показатель превысил ожидания аналитиков Уолл-стрит на уровне 225 млн. Snapchat рассчитывает, что число активных пользователей во втором квартале увеличится примерно на 18% в годовом выражении – до 239 млн.

"Snapchat помогает людям оставаться ближе к своим друзьям и семье, будучи разделенными физически", – заявил глава Snap Эван Шпигель.

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По словам аналитиков, результаты Snap свидетельствуют о хороших позициях компании, несмотря на усиливающуюся неопределенность в мировой экономике.

Тем не менее компания не стала давать традиционный прогноз выручки и скорректированной EBITDA на второй квартал, сославшись на продолжающуюся пандемию коронавируса и быстро изменяющиеся экономические условия.

Акции Snap подорожали на 20,5% после опубликования отчетности. С начала года капитализация компании снизилась на 23,8% и составляет сейчас около $17,7 млрд.