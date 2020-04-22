 Зеленский поручил правительству оцифровать все госуслуги (обновлено)

Об этом Зеленский сказал в ходе онлайн-презентации запуска цифровых паспортов в приложении "Дия", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я ставлю задачу правительству, чтобы все государственные услуги украинцы могли полностью получить онлайн без необходимости оббивать пороги каких-либо чиновничьих кабинетов. Автоматизация взаимодействия граждан с государством - это, в первую очередь, прозрачность. Это возможность отследить каждый шаг чиновников, и каждое решение до конкретного должностного лица", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет менять устаревшее отраслевое законодательство, которое мешает внедрению цифровых реформ.

"Я верю, что Украина может стать, и скоро станет, современным цифровым лидером в мире", - подчеркнул президент.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в течение текущего года Украина переведет в режим онлайн 50 приоритетных услуг, что будет соответствовать 80% всех обращений граждан.

"В ближайшее время на портале появятся оптимизированные услуги по прописке ребенка онлайн, услуги в сфере строительства, социальной защиты, регистрации юридических лиц. Сейчас на портале реализовано 27 публичных услуг онлайн", - сказал Шмыгаль.

При этом премьер отметил, что в связи с введением онлайн-услуг для физических лиц предпринимателей (ФЛП) украинцы стали в два раза чаще открывать ФЛП онлайн.

По предоставленным им данным, за месяц (15 марта-15 апреля 2020 года) зафиксировано 6,2 тыс. заявок, что почти в два раза больше показателя за аналогичный период 2019 года.

"Правительство усиливает и будет усиливать курс на цифровизацию. Понимая этот тренд, мы закладываем его в основу государственно стратегии. Мы будем реализовывать эти стратегии трансформации во всех сферах. Мы говорим не только о водительских правах и паспорте в приложении, но и об образовании онлайн, социальных услугах онлайн, предпринимательстве онлайн и других важных вещах онлайн", - сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины открыло доступ к цифровым аналогам паспортов в приложении "Дия"