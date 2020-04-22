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Все про:дефицит (181) медицина (311) Минздрав (434) финансирование (944) медреформа (5)

 Глава Минздрава заявил о нехватке финансирования у 1000 больниц

Дефицит финансирования в рамках второго этапа медреформы, по данным аудита, проведенного Министерством здравоохранения, имеют 984 больницы вторичного и третичного уровня.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Из почти из 1650 договоров Национальной службы здоровья Украины с медучреждениями второго и третьего уровня, а это все городские и районные больницы, 984 больницы имеют дефицит", - сказал Степанов.

Степанов уточнил, что уровень дефицита составляет около 10-50% по отношению к объему финансирования прошлого года.

"Очевидно, что по тем больницам, которые имеют такой же бюджет или профицит, по этим больницам может быть повышение зарплат, но это зависит от решения руководства больниц. Что же касается 984 больниц, которые имеют дефицит финансирования, то есть получают меньше финансирования, чем в прошлом году, то в них может быть снижение зарплаты", - сказал он.

Степанов отметил, что Минздрав ищет пути решения проблемы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190765
 
 
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