 Минцифры запустило цифровые паспорта в приложении "Дия"

Об этом сообщил в ходе онлайн-трансляции президент Украины Владимир Зеленский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы одни из первых, кто реализовал цифровые паспорта, и точно первые, кто предоставил им те же права, которые есть у пластиковых и бумажных документов", - заявил Зеленский.

По словам президента, цифровой паспорт можно будет использовать во всех сферах жизни украинцев.

"По завершению карантина цифровой паспорт станет неотъемлемой частью жизни более чем для 19,5 млн граждан Украины, у которых сегодня есть ID-карта или биометрический паспорт гражданина", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, 15 апреля Кабинет министров одобрил постановление об электронных паспортах в приложении "Дия", подтвердив их статус цифрового аналога бумажных документов.

3 апреля Министерство цифровой трансформации Украины начало тестировать в мобильном приложении "Дия" ID-карточки и биометрические заграничные паспорта.