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 Дешевая электроэнергия "Энергоатома" была вытеснена ради частных "зеленой" и тепловой генерации

Выработка электроэнергия НАЭК "Энергоатом" 21 апреля была ограничена на 21%. При имеющейся рабочей мощности 10 050 МВт в работу были включены только 7 900 МВт. Вместо дешевой электроэнергии госкомпании, потреблялась дорогая электроэнергия зеленой и тепловой генерации.

Об этом свидетельствует суточный график производства/потребления электроэнергии НЭК "Укрэнерго" за 21 апреля, передает БизнесЦензор.

Согласно информации о состоянии энергоблоков ТЭС и АЭС, по состоянию на 22 апреля, энергоблок №2 Запорожской АЭС находится в резерве. Энергоблоки №5 запорожской АЭС и №2 Южно-Украинской АЭС находятся в краткосрочном ремонте.

Вместо электроэнергии "Энергоатома", 85% которой продается ГП "Гарантированный покупатель" по цене 567 грн за МВт*ч, потребляется электроэнергия из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которая продается по "зеленому" тарифу. Средневзвешенный "зеленый" тариф в 2020 году составляет около 4280 грн за МВт*ч.

Также значительно вырос объем выработки тепловой генерации, цена которой привязана к цене Рынка на сутки вперед (РСВ). Цена РСВ в объединенной энергосистеме Украины, согласно данным ГП "Оператор рынка", 21 апреля выросла почти до 1300 грн за МВт*ч.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова по итогам 2019 года контролирует 63% тепловой генерации и 25% "зеленой" генерации, являясь крупнейшим игроком в этом сегменте.

Как сообщал БЦ, 21 апреля "Энергоатом" начал отключать блоки АЭС из-за диспетчерских ограничений на фоне роста производства "зеленой" электроэнергии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190753
 
 
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Когда ж эти твари нажрутся? И кто способствует их обогащению. Неужели так тяжело это установить? Одни Герусы сидят в правительстве и около.
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ахметовы не нажрутся НИКОГДА!! А вот накормить свинцом-это уже реальное дело и откладывать уже дальше некуда...
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"Дешевая электроэнергия "Энергоатома" была вытеснена ради частных "зеленых" и тепловой генерации" ... вот такая информация...и еще..."Долг за электроэнергию перед "Энергоатомом" достиг 5 миллиардов".... Вот так прямо какая-то мистическая сила взяла и вытеснила "Энергоатом" из рынка ... Нет никакой мистики, просто Ахметову нужно еще пару миллиардов долларов вытащить из карманов нищих украинцев ... Вот ему Зеленский и помог это сделать , не за красивые глаза, конечно... А за пару десятков , а может и сотен, миллионов долларов ! "Энергоатом" - государственная компания .и вот опять таки Зеленский помогает другим олигархам НЕ ПЛАТИТЬ 5 миллиардов гривен ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ ! То есть из бюджета, то есть опять из нашего кармана ПОДАРИЛ эти деньги ! А перед этим Зеленский помог Коломойскому списать его долг перед ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИЕЙ Нафтогаз в размере 7 миллиардов гривен ! Думаю , тоже не даром ! Вот так "борец против олигархата и за народное счастье" борется с собственной бедностью !!! а вы , 73 % сосите.... что у кого есть... Вот так ! И , если кто-то скажет, что Зеленский здесь ни причем , это уже не лечится , как короновирус !
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