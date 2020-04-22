 Дешевая электроэнергия "Энергоатома" была вытеснена ради частных "зеленой" и тепловой генерации

Об этом свидетельствует суточный график производства/потребления электроэнергии НЭК "Укрэнерго" за 21 апреля, передает БизнесЦензор.

Согласно информации о состоянии энергоблоков ТЭС и АЭС, по состоянию на 22 апреля, энергоблок №2 Запорожской АЭС находится в резерве. Энергоблоки №5 запорожской АЭС и №2 Южно-Украинской АЭС находятся в краткосрочном ремонте.

Вместо электроэнергии "Энергоатома", 85% которой продается ГП "Гарантированный покупатель" по цене 567 грн за МВт*ч, потребляется электроэнергия из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которая продается по "зеленому" тарифу. Средневзвешенный "зеленый" тариф в 2020 году составляет около 4280 грн за МВт*ч.

Также значительно вырос объем выработки тепловой генерации, цена которой привязана к цене Рынка на сутки вперед (РСВ). Цена РСВ в объединенной энергосистеме Украины, согласно данным ГП "Оператор рынка", 21 апреля выросла почти до 1300 грн за МВт*ч.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова по итогам 2019 года контролирует 63% тепловой генерации и 25% "зеленой" генерации, являясь крупнейшим игроком в этом сегменте.

Как сообщал БЦ, 21 апреля "Энергоатом" начал отключать блоки АЭС из-за диспетчерских ограничений на фоне роста производства "зеленой" электроэнергии.