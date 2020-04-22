 Власти Австрии планируют возобновить работу кафе и ресторанов с 15 мая

Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам Курца, план выхода из карантина предусматривает распространение послаблений почти на всю сферу услуг.

"Мы идем по этому пути, поскольку мы в Австрии были очень дисциплинированными, и развитие ситуации у нас является лучшим, чем в других странах", – премьер-министр Австрии.

В частности, с начала мая, кроме парикмахерских, планируется также открытие косметических и маникюрных салонов. Кроме того, с 27 апреля снова смогут заработать все без исключения магазины.

При этом Курц уточнил, что ограничения передвижения для жителей страны будут оставаться в силе до конца апреля.

Также с 23 апреля будет отменен режим карантина на австрийском курорте Ишгль и еще в нескольких населенных пунктах в земле Тироль. В Ишгле, который называют одним из центров распространения коронавирусной инфекции в Европе, строгие меры ввели с 13 марта. В Тироле, таким образом, не останется населенных пунктов, находящихся в режиме изоляции.

Кроме того, как сообщили в австрийском правительстве, с 15 мая смогут открыться заведения общественного питания. Впрочем, их работникам придется носить защитные маски, ограничено будет и время работы – до 24:00. Также планируется ввести ограничения максимального количества клиентов, сказал Курц.

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Также с 15 мая позволят посещения богослужений при условии соблюдения соответствующей дистанции между верующими.

С этой же даты планируется разрешить постепенное восстановление обучения в школах. А для выпускников и учащихся старших классов подготовка к выпускным экзаменам должна начаться уже 4 мая.

Единственной сферой, где пока не планируется послаблений, остается туризм и сфера развлечений и досуга. Однако Курц предположил возможность заключения соглашений об открытии границ с соседними странами, где наблюдается благоприятная ситуация по противодействию распространению коронавируса, например, с Германией и Чешской Республикой.

В Австрии в последнее время наблюдается значительное снижение темпов распространения коронавируса – в день фиксируют менее 100 новых случаев заражения. По данным министерства здравоохранения Австрии, в стране подтверждено 455 летальных случаев вследствие COVID-19, около 11 000 человек уже выздоровели после заражения коронавируса, а количество активных случаев составляет около 3,4 тысячи.