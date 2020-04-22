 Украина снизила импорт сжиженного газа на 5%

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.

Эти данные включают 3,6 тыс. тонн бутана и технических газов, импортированных для нефтехимического производства.

Больше всего сократились поставки из Беларуси - на 31,5%, до 9,7 тыс. тонн. Объем импорта из России удерживается на уровне марта, в том числе за счет роста поставок газов в качестве нефтехимического сырья. Импорт из Казахстана, по сравнению с первыми двумя декадами марта, сократился на 8%, до 15,8 тыс. тонн.

За первые 20 дней апреля автомобильные поставки СУГ из Польши, в которой из-за карантина реализация автогаза сократилась, по оценкам трейдеров, на 70%, составили 2,5 тыс. тонн. За аналогичный период марта из Польши было импортировано около 1,15 тыс. тонн.

По оценкам розничных операторов, реализация СУГ во второй половине марта с введением карантина сократилась в среднем на 20%. По итогу апреля снижение потребления автогаза может достигнуть 25-30%, а в мае - традиционно сократиться еще больше.

"В середине месяца сложно делать подсчеты, но по состоянию на 1 апреля профицит составлял 20–25 тыс. тонн. К концу апреля профицит, наверное, увеличится: терм-контракты нельзя уменьшить, потому что Торгово-промышленная палата не дает решения про форс-мажорную ситуацию", - заявил совладелец группы компаний "Надежда" и президент УАСГ Станислав Батраченко, добавив, что ассоциация направила соответствующее обращение в правительство.

В то же время руководитель "К2 Энерджи", импортирующей в Украину нефтепродукты "Лукойла" Виктор Слободяник отмечает повышенный спрос со стороны покупателей сжиженного газа.

"У нас заявки (от покупателей) не уменьшились, количество то же, и наоборот есть много компаний, которые просят дополнительный объём на этот период, для меня это загадка, однако такая тенденция имеет место", - отметил Слободяник накануне.

В первом квартале 2020 года баланс украинского рынка сжиженного углеводородного газа увеличился на 8,2%, до 457 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (422,4 тыс. тонн).

В 2019 году потребление СУГ в Украине увеличилось на 11,1% по сравнению с 2018 годом, до рекордных 2,03 млн тонн.