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 Кабмин разрешил госпредприятиям готовить проекты государственно-частного партнерства

Кабинет министров на заседании в среду, 22 апреля, принял постановление, которым утверждена новая редакция Порядка проведения анализа эффективности осуществления государственно-частного партнерства (ГЧП).

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, обновленный Порядок регулирует всю процедуру с момента инициирования проекта ГЧП до момента принятия решения об осуществлении ГЧП, передает БизнесЦензор.

При этом теперь Порядок распространяется на все формы осуществления ГЧП, в том числе концессию.

Кроме того, новая редакция Порядка предусматривает расширение круга инициаторов подготовки предложения (добавлена Национальная академия наук, национальные отраслевые академии наук, государственные, коммунальные предприятия, учреждения, организации, хозяйственные общества, 100% уставного капитала которых принадлежит государству).

Кроме того, предусмотрено упрощение процедуры подготовки предложения для потенциальных частных партнеров, внедрение двухэтапной процедуры подготовки предложения, обновлены формы технико-экономического обоснования, концептуальной записки и заключения, урегулирование процедуры проведения анализа эффективности на основании предложения арендатора госимущества.

Также обновленным порядком четко определены органы, которые привлекаются к анализу эффективности в зависимости от права собственности на объект (для государственной собственности – Минфин, Минэкоэнерго, АМКУ, Фонд государственного имущества).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190744
 
 
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