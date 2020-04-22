 Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цена автогаза на станциях ОККО и WOG снизилась на 25 копеек – до 9,71 грн/л.

Сеть AMIC снизила цены на 34 коп. – до 9,00 грн/л, а Shell – на 23 копейки, до 9,24 грн/л.

Цены газа в консолидированной сети АЗС группы "Приват" были откорректированы на 3-4 коп./л.

Chipo понизила цену на 28 копеек – в среднем до 8,78 грн/л.

Сети "БРСМ-Нафта", BVS, Marshal, "Род-Ник", SUN OIL, Motto и Mango опустили цены на 5-20 копеек за литр.

Средняя цена автогаза 22 апреля снизилась на 16 копеек – до 9,15 грн/л.

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Как сообщалось, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115 за тонну, а стоимость оптовых партий продукта в Украине достигла 9500 грн/т.

Со второй недели апреля котировки начали повышаться, достигнув на конец прошлой недели уровня в $135/т.