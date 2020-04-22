 Германия выделит Украине 25,5 миллиона евро на жилье для переселенцев

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Согласно договору, 25,5 млн евро евро предусмотрено направить на реализацию проекта "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц". Цель проекта - обеспечение жилыми помещениями граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии Российской Федерации.

Уполномоченным подписать Соглашение со стороны Украины определен вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Мы стараемся делать все, чтобы в бюджете Украины были предусмотрены средства на поддержку наших граждан, которые вынуждены были покинуть свои дома в Донецкой и Луганской областях, в Крыму из-за действий РФ. Несмотря на "карантинные" сокращения бюджетных расходов по другим министерствам, по результатам секвестра нам было сохранено 20 млн грн для софинансирования на приобретение жилья для ВПЛ и 20 млн грн - на компенсацию за разрушенное из-за вооруженной агрессии Российской Федерации жилье. Поддержка наших иностранных партнеров, особенно в вопросах, связанных с вооруженной агрессией России, очень важна для нас, мы высоко это ценим", - подчеркнул Резников.