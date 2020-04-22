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 Цены на бензин в крупных сетях АЗС упали ниже 19 гривен за литр

Розничные операторы АЗС, работающие в эконом-сегменте, 22 апреля снизили цены на бензин и дизтопливо в пределах 50 коп. – 1 грн за литр, после чего в ряде регионов, в том числе столичном, цена на бензин А-92 опустилась ниже 19 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, ниже отметки в 19 грн/л в столичном регионе топливо продают сети "БРСМ-Нафта", "Мотто" и "Авантаж". Последняя 22 апреля опустила цены на бензины на 1 грн – до 17,95 грн за литр бензина марки А-92 и 18,95 грн – за литр А-95.

Цена на дизтопливо на станциях "Авантаж" опустилась на 50 копеек – до 18,95 грн/л.

"БРСМ-Нафта" сразу в нескольких регионах снизила цены на бензин и дизтопливо на 50 копеек за литр. Минимальная цена в этой сети зафиксирована в Днепропетровской области – 18,39 грн/л на бензин А-92, 19,39 грн/л за А-95 и 18,69 грн/л за дизтопливо.

В пределах от 50 коп. до 1,5 грн за литр в зависимости от региона снизила цены сеть SunOil. Крупнейшее снижение зафиксировано в Винницкой области: на здешних станциях SunOil топливо подешевело на 1,5 грн/л – до 19,99 грн/л за дизтопливо и А-92 и 20,99 грн/л за бензин марки А-95.

Сеть UPG опустила цены на бензин на 50 копеек, дизтопливо – на 70 копеек за литр, сеть Chipo снизила цены на 30–50 коп./л.

В столичной сети KLO бензины подешевели на 50 коп. – 1 грн за литр, дизтопливо – на 70 коп./л.

Продолжает снижать цены житомирская сеть "Фактор". Дизтопливо на этих станциях подешевело еще на 50 коп. – до 17,80 грн/л. Цены на бензины снизились на 1,6 грн – до 18,50 и 19,50 грн/л за А-92 и А-95 соответственно.

Эксперты "Консалтинговой группы А-95" ожидают, что бензин и дизтоплива продолжат дешеветь в розничном сегменте, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190732
 
 
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