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Все про:Минфин (1390) Нафтогаз (2118) дивиденды (268) Приватбанк (1145) Марченко Сергей (3)

 "Приватбанк" перечислит в госбюджет 75% прибыли, "Нафтогаз" – 95%, – Минфин

Министерство финансов предлагает установить для АО "Приватбанк" норматив отчисления дивидендов в госбюджет в размере 75% чистой прибыли за прошлый год, для НАК "Нафтогаз Украины" – в размере 95% прибыли.

Как передает БизнесЦензор, об этом в ходе открытого заседания Кабмина сообщил глава Минфина Сергей Марченко.

"Предлагается установить базовый норматив для ПАО ПриватБанк на уровне 75%, базовый норматив для НАК "Нафтогаз" – на уровне 95%", – сказал Марченко.

В ходе заседания по инициативе министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко инициировал принятие протокольного поручения о подготовке проектов решений об установлении норматива перечисления в госбюджет прибыли госпредприятий за 2019 год.

Как сообщалось, государственный "Приватбанк" получил по итогам работы в 2019 году 32,6 млрд грн чистой прибыли, по сравнению с 11,67 млрд грн за 2018 год.

НАК "Нафтогаз Украины" еще не опубликовал финансовую отчетность за 2019 год.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3190725
 
 
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