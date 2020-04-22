 "Приватбанк" перечислит в госбюджет 75% прибыли, "Нафтогаз" – 95%, – Минфин

Как передает БизнесЦензор, об этом в ходе открытого заседания Кабмина сообщил глава Минфина Сергей Марченко.

"Предлагается установить базовый норматив для ПАО ПриватБанк на уровне 75%, базовый норматив для НАК "Нафтогаз" – на уровне 95%", – сказал Марченко.

В ходе заседания по инициативе министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко инициировал принятие протокольного поручения о подготовке проектов решений об установлении норматива перечисления в госбюджет прибыли госпредприятий за 2019 год.

Как сообщалось, государственный "Приватбанк" получил по итогам работы в 2019 году 32,6 млрд грн чистой прибыли, по сравнению с 11,67 млрд грн за 2018 год.

НАК "Нафтогаз Украины" еще не опубликовал финансовую отчетность за 2019 год.